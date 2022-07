Ehrenamtliche des DRK verarzten bei Rock-dein-Leben rund um die Uhr

Ohne die Sanitäter, Ersthelfer und Notärzte des Deutschen Roten Kreuzes ginge beim Rock-dein-Leben-Festival nichts. Zwar arbeiten sie teilweise eher im Hintergrund, sind aber doch immer da, wenn sich jemand verletzt oder das Limit an Alkohol deutlich überstiegen hat. Kreisbereitschaftsleiterin Steffi Ludwar vom Deutschen Roten Kreuz aus Ulm erklärt, wie die Vorbereitungen für so ein Event ablaufen und berichtet, wie der erste Festival-Tag war.

Bis zu 100 Kräfte im Einsatz

Die Vorbereitungen für ein Festival in der Größe des Rock-dein-Leben in Laichingen, bei dem mit bis zu 10 000 Besuchern gerechnet wird, beanspruchen sehr viel Zeit, erklärt die Kreisbereitschaftsleiterin. „Das dauert drei bis vier Monate. Gerade die Helfersuche beansprucht sehr viel Zeit“, erklärt Steffi Ludwar.

Abends seien insgesamt 24 der Ersthelfer und Sanitäter im Einsatz, die sich auf zwölf Posten verteilen. Hinzukommen am Donnerstag ein und am Freitag und Samstag zwei Notärzte. Aber auch für die Schichten, wie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder Freitagvormittag seien schwer zu besetzen gewesen, da der Großteil der Einsatzkräfte die Tätigkeit ehrenamtlich mache und einen Beruf habe. Hier zeige sich, wie das Haupt- und Ehrenamt mit Notärzten miteinander verschmelze.

Der Behandlungsplatz, der aus vier Zelten besteht, werde von der Einsatzeinheit III aufgebaut und mit Strom und Ähnlichem versorgt. „Es macht mich stolz, wenn ich in meinen 22 Ortsgruppen anrufe und sie uns unterstützen oder sich sogar eigene Gedanken machen, was wir brauchen“, sagt Steffi Ludwar. Verbandmaterial, Kühlpackes und sonstiges medizinisches Material werde in erster Linie vom Kreisverband geliefert, aber spezielle Dinge müssten auch von den Apotheken abgeholt werden.

Abends verstärkt Behandlungen notwendig

Gerade vom Material brauchten die Einsatzkräfte in der ersten Nacht einiges, wie die Kreisbereichsleiterin berichtet. „Tagsüber war es noch recht ruhig und von 13 bis 18 Uhr hatten wie 29 Behandlungen von kleinen Schnitten oder dass Kühlpacks benötigt wurden. Ab 18.30 Uhr war dann aber extrem viel los und wir mussten sogar sechs Transporte in Kliniken fahren. Sogar Posten aus dem Infield mussten wir abziehen und irgendwann waren sogar alle Fahrzeuge im Einsatz“, berichtet Ludwar.

Meistens sei es bis nachmittags jedoch eher ruhig. Aber ab und an gebe es auch Grund zum Schmunzeln, erzählt die Kreisbereitschaftsleiterin. „Wir hatten einen Einsatz, bei dem es hieß, dass jemand mit einer Flasche am Kopf verletzt wurde. Am Ende war es nur ein Plastikbecher“, erzählt sie.

Hoffnung auf ruhige Tage und mehr Anerkennung

Die Hoffnung von Steffi Ludwar und ihren fleißigen Helfern ist nun, dass die weiteren beiden Tage ruhiger werden und es keine größeren Einsätze mehr gibt. „Das Wetter ist schon einmal ideal und es nicht zu kalt, nicht zu warm und nicht zu nass. Gerade warme Temperaturen und zu viel Alkohol setzen dem Kreislauf zu“, so Ludwar. Eins würde sie sich außerdem noch für ihre und die Arbeit ihres Teams wünschen: etwas mehr Anerkennung. „Meistens heißt es ,Ach, ihr Sani..’ Das hinterlässt einfach ein blödes Gefühl bei uns. Trotzdem gibt es auch Lob für uns und manche bedanken sich mehrmals oder sagen, sie sind froh, dass wir da sind.