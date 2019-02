Dreifach-Mutter getötet: Ehemann wegen heimtückischen Mordes angeklagt

Anklage wegen Mordes: Der 40 Jahre alte Ehemann soll Anfang November des vergangenen Jahres seine 30 Jahre alte Frau im Laichinger Teilort Suppingen heimtückisch ermordert haben. Zu diesem Entschluss kommt die Staatsanwaltschaft Ulm nach ihren Ermittlungen und hat jetzt wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ulm erhoben. Der Angeschuldigte bestreitet die Tat weiterhin.

Die Anklagebehörde wirft dem 40 Jahre alten Angeschuldigten laut Mitteilung vor, dass er am Abend des 2. November 2018 am Haus seiner Ehefrau in deren Abwesenheit ein Kellerfenster aufbrach und durch dieses ins Gebäudeinnere gelangte, wo er sich verborgen hielt. Nachdem die Ehefrau nach Hause gekommen war, habe der Mann unbemerkt den im Schloss der Haustüre steckenden Schlüssel abgebrochen, um seinem Opfer mögliche Fluchtwege abzuschneiden.

Von hinten soll er sich weiterhin unbemerkt seiner Ehefrau genähert und diese in einem Zustand der Arg- und Wehrlosigkeit mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet haben. Die 30-jährige Mutter dreier minderjähriger Kinder verstarb unmittelbar vor Ort.

Im November 2018 ist im Laichinger Teilort Suppingen eine Frau getötet worden. (Foto: Ralf Zwiebler)

Der Angeschuldigte bestreitet laut Staatsanwaltschaft nach wie vor die Tatbegehung. Sie geht aufgrund der Beweislage aber davon aus, dass der 40-Jährige seine Ehefrau tötete, um sie für ihren Entschluss zur Trennung von ihm zu bestrafen.

Tatsächlich hatte die Frau laut Staatsanwaltschaft wenige Wochen vor der Tat die Scheidung eingereicht, worunter der Angeschuldigte ersichtlich gelitten hatte. Jedenfalls steht im Raum, dass er im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem durch seine Ehefrau eingereichten Scheidungsantrag versucht habe, sich das Leben zu nehmen.

In der Folge war der Mann zu seinem eigenen Schutz in ein psychiatrisches Krankenhaus aufgenommen worden. Aus der Klinik flüchtete er aber bereits nach einem Tag. Dabei verletzte er sich an beiden Beinen, was der Grund für die Einschränkung seiner Mobilität auch noch zur Tatzeit war. Die Polizei hatte zwischenzeitlich Hinweise zu einem Mann im Rollstuhl erbeten.

Zwar hatte der Angeschuldigte laut Staatsanwaltschaft bereits im Vorfeld Morddrohungen gegen seine Ehefrau ausgestoßen gehabt. Dennoch bewertet die Anklagebehörde das Verhalten des Mannes als heimtückisch, da sein Opfer zum Zeitpunkt der Tat mit keinem Angriff auf ihr Leben rechnete und aufgrund dieser Arglosigkeit auch wehrlos war. Ob daneben auch das Mordmerkmal des Handelns aus niedrigen Beweggründen gegeben ist, bleibt einer weiteren Aufklärung in der Hauptverhandlung vor Gericht vorbehalten.

Der Angeschuldigte wurde bereits einen Tag nach der Tat vorläufig festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft.

