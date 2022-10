Drei Niederlagen der Herren, ein Sieg der Jungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am dritten Spieltag gab es für die TSV Tischtennis Spieler nur einen Sieg und drei Niederlagen, zwei Partien wurden verlegt. Im zweiten Saison Spiel musste das erste Herren-Team in der Bezirksklasse zum Heimstarken SV Lonsee I fahren. Am Ende der Partie stand eine 9:2 Niederlage auf dem Papier.

Zum 1:1 Zwischenstand in den Doppeln punkteten Philipp Wagner/Oliver Lehner durch einen 3:0 Satzsieg. Den zweiten Punkt steuerte Jonas Zeifang durch einen hart umkämpften 3:2 Sieg über Maurer bei. In der darauf folgenden Heimpartie gegen die SG Öpfingen II hätte es fast zu einem Erfolg gereicht. Doch am Ende der Partie nahmen die Gäste mit einem 9:5 Sieg beide Punkte mit nach Hause. Für Laichingen war es somit die dritte Niederlage in Folge.

Nach den drei Doppeln lag man mit 1:2 in Rückstand, es spielten Wagner/Lehner gegen Kamm/Kleck 3:2, Schmid/Zeifang gegen Rieger/Rechtsteiner 0:3 und Söll/Stucke gegen Köhler/Bierer ebenfalls 0:3. Am vorderen Paarkreuz spielte Herbert Schmid 1:1 und Philipp Wagner verlor zweimal. In der Mitte verloren Jonas Zeifang und Oliver Lehner je einmal, in ihrem zweiten Match konnten sie dann jeweils mit 3:2 Sätzen gewinnen. Heinz Dieter Söll siegte und verlor einmal und Dennis Stucke verlor sein Match mit 1:3 Sätzen.

In der Kreisliga C bestritt die dritte Herren Mannschaft das erste Saisonspiel. In der heimischen Jahnhalle gab es gegen die starke vierte Mannschaft vom SSV Ulm 1846 eine 3:9 Niederlage. Zur 1:0 Führung punkteten im Doppel Lehner/Neuburger mit 3:0 gegen Ludwig/Gabler. Ruopp/Körner verloren gegen Schäfer/Zele und Mangold/Hörsch verloren gegen Stier/Anikin. Die zwei Zähler im Einzel holten Karlheinz Lehner und Gerhard Ruopp, indem sie jeweils mit 3:1 Sätzen gegen die Ulmer siegten. Die Mitspieler Thomas Mangold, Joachim Körner, Gerhard Hörsch und Kevin Neuburger verloren zum Teil recht deutlich ihre Partien.

Das zweite Jungen U 19 Team übernahm durch den zweiten Saison Sieg die Tabellenführung in der Kreisliga A. Am 15. Oktober besiegten sie den TSV Blaubeuren II glatt mit 6:0. Dennis Neuburger/Philipp Frank siegten gegen Jäger/Kast 3:1 und Paul Heinrich/Fabio Kissanek besiegten März/Rein glatt mit 3:0 Sätzen. In den folgenden Einzeln steuerte jeder Leineweber noch eine Sieg gegen die Blautopfstädter zum zweiten Sieg bei.