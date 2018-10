Drei Meter hohe Flammen: Feuer in Dachstuhl in Suppingen

In einem Wohnhaus im Laichinger Stadtteil Suppingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Dachstuhl gebrannt. Wie die Laichinger Feuerwehr am Sonntag mitteilte, loderten beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz nach 1 Uhr bis zu drei Meter hohe Flammen aus einem Dachfenster des Gebäudes im Eschenweg. Ob bei dem Brand Menschen verletzt wurden, ist bislang noch unklar. Zwei Personen sollen vom Rettungsdienst betreut worden sein.

Demnach wurden die Flammen von der Wehr erst von außen bekämpft. Kurze Zeit später begaben sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz in das Gebäude, um ein Übergreifen der Flammen auf das Dach und weitere Räume zu verhindern.

Das Dach sei laut Mitteilung dann von außen geöffnet worden, weitere Glutnester wurden mit Hilfe einer Wärmebildkamera ausfindig gemacht und abgelöscht. In zwei betroffenen Räumen wurde laut Mitteilung die Isolierung entfernt. Von einer Zisterne musste eine Wasserleitung über eine Distanz von mehr als 350 Metern aufgebaut werden.

Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr Laichingen gegen 2 Uhr unter Kontrolle und gegen 2.30 Uhr komplett gelöscht. Gegen 3.30 Uhr konnten sich mit Ausnahme der Feuerwehr Suppingen, die bis in die Morgenstunden eine Brandwache abhielt, die restlichen Einsatzkräfte – das waren die Feuerwehr Laichingen, Feldstetten und Machtolsheim – auf den Heimweg begeben. Insgesamt waren 59 Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen sowie sechs Sanitäter des Rettungsdienstes im Einsatz.

