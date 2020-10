Drei Mädels von der Alb fahren zur WM

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat sein Aufgebot für die Mountainbike-Weltmeisterschaften im österreichischen Leogang bekanntgegeben. Mit dabei sind die Römersteinerin Alexa Fuchs, Kaya Pfau aus Laichingen – beide Schülerinnen am Laichinger Albert-Schweitzer- Gymnasium – und die Feldstetterin Nina Benz.

Insgesamt 28 deutsche Sportlerinnen und Sportler von der U19 bis zur Elite werden bei den WM-Titelkämpfen vom 7. bis 11. Oktober in der olympischen Cross-Country-Disziplin in Leogang an den Start gehen. Als prominenteste Vertreter sind der Profi Manuel Fumic aus Kirchheim und Elisabeth Brandau aus Schönaich für Deutschland dabei. Eine Premiere wird es dagegen für die beiden Juniorinnen Alexa Fuchs (SV Reudern) und Kaya Pfau (TSV Laichingen). U23-Fahrerin Nina Benz, ebenfalls vom TSV Laichingen, war schon im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Kanada mit von der Partie.

Die Nominierung der Sportler gestaltete sich in diesen Coronazeiten für die beiden Bundestrainer Peter Schaupp (Elite) und Marc Schäfer (U19) als schwierige Aufgabe. Viele Wettkämpfe waren abgesagt, die Sportler wussten nicht, auf welche Termine sie sich gezielt fit halten sollten. Deshalb haben vor allem die älteren Sportler wenig Rennen als Leistungskontrolle in den Beinen.

Ganz anders bei den beiden Juniorinnen: Sie haben in ihrem ersten Jahr Erfahrung bei internationalen Wettbewerben sammeln können, insbesondere bei drei Nominierungsrennen, in denen sich die Sportlerinnen direkt für die WM qualifizieren konnten.

Dies gelang auf Anhieb Alexa Fuchs aus Römerstein, die im französischen Alpe d’Huez am 8. August mit Rang fünf die A-Norm einfahren konnte. Drei Wochen zuvor lieferte die Nationalkaderfahrerin beim ersten Rennen in der Junior-Serie im schweizerischen Leukerbad mit Rang 4 ein Top-Ergebnis. Es qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft bei den U19-Fahrerinnen diejenigen, die entweder einmal eine A-Norm (Platz 1 - 6) oder zweimal eine B-Norm (Platz 7 - 12) in sogenannten Nominierungsrennen erreichen.

Die Laichingerin Kaya Pfau holte sich in ihrem Saisonverlauf am 21. August mit dem 10. Platz die B-Norm in Gstaad (Schweiz). Mit dieser halben Norm plus der positiven Einschätzung des Bundestrainers erhielt sie ebenfalls das Ticket zur diesjährigen WM. Sowohl Alexa als auch Kaya gehören noch dem jüngeren Jahrgang bei den Junioren an, darum steht für beide erst Mal Erfahrung sammeln im Vordergrund.

Schwieriger gestaltete sich die Entscheidung bei den Elitefahrerinnen. Da sämtliche Worldcups wegen der Pandemie abgesagt wurden, bezogen die Bundestrainer alle stattgefundenen Rennen, auch Marathons und Etappen-Wettkämpfe, mit ein.

Hier hatte Nina Benz auf sich aufmerksam gemacht: Beim Team-Etappenrennen Swiss Epic in der Schweiz holte sie gemeinsam mit Kim Ames den 4. Platz. In der Saison 2019 machte die Feldstetterin, die inzwischen in Freiburg studiert und trainiert, mit vier Top-Ten-Ergebnissen bei Worldcups und einem 4. Rang beim Worldcup in Albstadt auf sich aufmerksam. Nina Benz startet an diesem Wochenende beim einzigen Weltcup im tschechischen Nove Mesto no Morave und reist von dort direkt zur WM nach Leogang.

Die ersten Hürden sind genommen, die Spannung und Vorfreude steigt bei den WM-Starterinnen. Nun gilt es vor allem, gesund zu bleiben bis zur Anreise nach Leogang und zu hoffen, dass der Coronatest, ohne den es keine Starterlaubnis gibt, negativ ausfällt.

Corona erfordert besondere Maßnahmen. So werden in Leogang auch keine Zuschauer zugelassen sein. Trotzdem – die Sportler sind dankbar, dass das Event überhaupt stattfindet und fiebern dem Saisonhighlight entgegen. Der Kadertross zieht dann von Leogang gleich weiter. Im Wochenrhythmus folgen die Europameisterschaften in Rivera im Tessin und die Deutsche Meisterschaft im bayerischen Obergessertshausen. Ein volles Programm, auf das sich alle Nominierten schon jetzt freuen.