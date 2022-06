Drei Comedy-Abende auf der Sommerbühne am Blautopf

Gleich drei Mal gibt es in diesem Jahr ein attraktives Comedy- und Kabarett-Programm auf der Sommerbühne am Blautopf. So gelten „Mundstuhl“ als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy‐Duo Deutschlands. Sie sind ständiger Begleiter der TV‐Zuschauer, sowohl mit eigenen Formaten als auch als gern gesehene Gäste in diversen TV‐Shows. Mundstuhl präsentieren am 17. Juli ihr Programm FLAMONGOS auf der Sommerbühne am Blautopf.

Eva Karl Faltermeier ist Mutter zweier Kinder, gelernte Journalistin und arbeitet seit 2020 hauptberuflich als Bühnenkünstlerin. Ihr Timing mit der Pandemie bleibt unübertroffen. Im Jahr 2021 gewann sie den Bayerischer Kabarettpreis „Senkrechtstarter“. Ihr Ziel mit Geschichten zu unterhalten führte Eva Karl Faltermeier über verschiedene Klippen hin zum absoluten Abgrund: dem Kabarett. Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie am 22. Juli auf der Sommerbühne in ihrem Debütprogramm „Es geht dahi“ von wichtigen Lebensstationen und skizziert ein Potpourri an Fehlschlägen.

Und Götz Frittrang, geboren in Friedrichshafen, studierte mit Diplomabschluss Germanistik, Kommunikationswissenschaften und Anglistik in Bamberg. Dort sammelte er erste Bühnenerfahrungen als Moderator des Bamberger Poetry Slam und wechselte dann in sein jetziges Tätigkeitsfeld. Er wurde seitdem mit zahlreichen renommierten Kabarettpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem großen Scharfrichterbeil Passau. In der „Götzendämmerung“ am 6. August auf der Sommerbühne erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer zwei Stunden irrsinnige Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen.

Tickets für die Sommerbühne am Blautopf gibt es unter www.sommerbuehne.reservix.de.