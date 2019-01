Hoher Sachschaden ist am Dienstag bei einem Unfall in Laichingen entstanden.

Gegen 10 Uhr war ein Audifahrer in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Da ihm andere Fahrzeuge entgegen kamen, bremste der Fahrer. Hierbei verlor der 24-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte in zwei Autos; in einen parkenden Audi und einen VW. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.