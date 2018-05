Dose im Kühlschrank soll künftig Leben retten

Auf einmal kippt Opa um. Er ist bewusstlos, schwitzt, regt sich nicht mehr. Sein Enkel ruft den Notruf. Als der Notarzt eintrifft, ist der Enkel verzweifelt. Wichtige Fragen der Ärzte kann er nicht beantworten: Welche Medikamente nimmt der Großvater? Welche Krankheiten hat er? Doch der Arzt muss handeln – irgendwie. Das ist gefährlich und kann Leben kosten.

Damit Szenarien wie diese nicht mehr oder zumindest seltener vorkommen, haben der Ortsverband Laichingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Volksbank Laichinger Alb am Freitag die sogenannte „Rotkreuzdose“ vorgestellt: Eine Dose, die vor allem – aber nicht nur – bei Menschen im Alter ab 60 Jahren aufwärts ständig im Kühlschrank steht. „Das ist die einfachste Möglichkeit, um Menschenleben zu retten“, sagte Ralf Schiffbauer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Laichinger Alb. Doch wie soll eine rote, knapp zehn Zentimeter große, kaltgestellte Plastikdose dabei helfen?

In der Dose stecken die wichtigen Infos

Die Dose ist lediglich das Behältnis der lebensrettenden Informationen. In ihr werden ein oder mehrere Zettel mit den wichtigsten Daten der Hausbewohner aufbewahrt. Dazu zählen neben Name, Anschrift und Krankenkasse unter anderem die Antworten auf Fragen wie: Welche Medikamente werden gerade eingenommen? Welche Krankheiten liegen vor? Wer ist im Notfall zu benachrichtigen? Dinge, die im Notfall bei Angehörigen vor Aufregung schnell in Vergessenheit geraten, oder bei allein lebenden Menschen überhaupt nur über diesen Weg zu erfahren sind.

Ein Aufkleber am Kühlschrank und einer an der Wohnungstür sollen die eintreffenden Einsatzkräfte auf das Vorhandensein der Rotkreuzdose hinweisen. „Optimal wäre natürlich gleich außen. Wer es anonymer möchte, innen an der Haustür“, sagte Stefan Pratz, Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Laichingen, der über die Kollegen auf vom DRK-Ortsverband Biberach auf die Idee aufmerksam gemacht worden ist. Sie hätten die Aktion, die ursprünglich aus Schottland stammt, als die bundesweit Ersten in Auftrag gegeben. Jetzt zieht Laichingen nach.

In Laichingen stehen sogenannte Rotkreuzdosen zur Abholung bereit.

Insgesamt 2500 solcher Rotkreuzdosen werden ab der kommenden Woche in Umlauf gebracht – erhältlich bei allen Filialen der Volksbank Laichinger Alb. Neben der finanziellen Unterstützung in Höhe von 3500 Euro der insgesamt 5000 Euro teuren Aktion stellt die Volksbank damit auch die Infrastruktur zur Verteilung der Dosen. Dazu zählen nicht nur die Filialen als Ausgabestellen, sondern auch die Mitarbeiter, die als Ansprechpartner dienen. „Wir sind in der Region gut vernetzt“, erklärt Schiffbauer. Pratz pflichtet ihm bei: „Das ist eine tolle Fügung. Denn welcher Ehrenamtliche kann das schon leisten.“

Dose bleibt kostenlos

Die restlichen 1500 Euro muss der Laichinger Ortsverband zwar selber tragen. Die Dose bleibt aber für die Menschen kostenlos. Gedacht ist sie zwar vor allem für Ältere, Menschen mit Krankheiten oder Allergien. „Aber auch mit Mitte 40 würde ich darüber nachdenken“, sagte Frank Kraaz vom Volksbank-Vorstand: „Ich würde die Dose sogar mit in den Urlaub nehmen.“

Doch warum eigentlich im Kühlschrank aufbewahren? „Den besitzt jeder Haushalt“, erklärt Pratz. Dass die Aktion ausgerechnet an jenem Freitag vorgestellt wurde, an dem die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union in Kraft trat, sei reiner Zufall. Mit Daten kalt stellen habe dies nichts zu tun, scherzt Schiffbauer.

Mehr entdecken: Rotkreuzdose soll im Notfall lebenswichtige Zeit sparen

Im besten Fall ist es nur ein Griff und die Rettungskräfte haben alle wichtigen Informationen über den Patienten parat: Die Rotkreuzdose beinhaltet teilweise lebenswichtige Informationen – von Kontaktpersonen über Medikamente bis hin zur Allergien. Der Kreisverband Biberach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat auf Anregung des Stadtseniorenrats Biberach die Dose entwickelt.