Doppelter Jubel beim TSV Laichingen – Debakel für Feldstetten

Der TSV Laichingen hat seinen Vorsprung in der Fußball-Kreisliga B Alb auf seine Verfolger nochmals ausbauen können: In Ballendorf gewann er mit 2:0 und profitierte zudem von der Herrlinger Niederlage in Langenau und von dem Unentschieden der SGM Nellingen/Aufhausen in Pappelau. Der TSV Berghülen machte mit dem 3:2-Derbysieg gegen den SV Suppingen wieder einen kleinen Schritt nach oben, während Feldstetten in Stubersheim mit 1:8 unterging.

TSV Berghülen - SV Suppingen 3:2 (2:2). Die Partie begann zuerst zugunsten der Hausherren: Joshua Schmid traf zum 1:0 (4.). Die Lorbeeren mussten sich die Berghüler aber schnell wieder absetzen, da der SVS fortan mehr Chancen hatte und die Partie durch Oliver Stucke (11.) und Jens Gutekunst drehte (25.). Jetzt begann die lange Phase einer offenen Partie, in der Berghülen durch Bernd Reichmann noch vor der Pause zurückschlagen konnte (42.). Nach dem Wechsel war die Chancenflut beendet, den letzten Nadelstich setzten am Ende die Hausherren. Mit einem schönen Lupfer traf Florian Kast zum entscheidenden 3:2 (58.). Berghülen hielt fortan stand, auch wenn Nedeljko Hajduk in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog. Reserven: 2:0.

SV Ballendorf - TSV Laichingen 0:2 (0:1). Zwei Pässe, ein Tor. Mehr war in der Partie noch nicht geschehen, als Hakan Babaoglu nach wenigen Sekunden zur Führung für den Tabellenführer traf. Somit konnte sich der TSV förmlich zurückziehen und auf Konter warten. Da die Laichinger zudem kompakt standen, ging diese Taktik auch auf, da Ballendorf erst in der zweiten Halbzeit sich wenige gute Chancen erarbeiten konnte. Nach einem Konter machte Krzysztof Halamus (78.) den Sack zu. Reserven: 2:4.

SV Pappelau/Beiningen - SGM Nellingen/Aufhausen 2:2 (1:1). Pappelau spielte frech mit und hatte mit Dauerbrenner Christian Bellinger den Mann des Spiels in seinen Reihen. Bellinger traf zwei Mal zur Pappelauer Führung (3./49.), die jedoch nicht zu einem Dreier reichte. Nellingen glich durch Lukas Jäger (15.) und Sven Borst (67.) zwei Mal aus und verpasste am Ende aufgrund von zu viel vergebenen Chancen einen Dreier.

SSC Stubersheim - SV Feldstetten 8:1 (4:0). Für den SV Feldstetten kommt die Winterpause mehr als recht. 15 Gegentore in den vergangenen zwei Partien sprechen für die Hilflosigkeit des SVF. Auch in Stubersheim hielt der Widerstand nur 30 Minuten, ehe eine Lawine über den SVF hereinbrach. Torfolge: 1:0 Daniel Demuth (30.), 2:0 Tobias Steinbach (39.), 3:0, 4:0, 6:0, 6:1 Nico Fellner (44./45./60./85.), 5:0 Stefan Renz (56.), 6:1 Manuel Götz (67.), 8:1 Tobias Zauner (88.).

SC Lehr - SV Amstetten 1:3 (0:1). 0:1, 1:2, 1:3 Sainey Ceesay (27./65./80.), 1:1 Philipp Hönemann (62.). Reserven: 0:1.

FC Langenau - TSV Herrlingen 1:0 (0:0). 1:0 Timmi Ertle (72.). Reserven: 3:2.

SV Göttingen - SV Weidenstetten 2:3 (1:2.). 1:0 Michael Kümmel (20.), 1:1 Julian Seemaier (35.), 1:2 Julius Frey (45.), 1:3 Maximillian Müller (65.), 2:3 Marcel Celik (75.).