Diskussion um Kita-Anbau Machtolsheim flammt erneut auf

Strömender Regen, Blitze und Donner sowie teils tennisballgroße Hagelkörner: Ein Unwetter hat am Dienstagabend den Bodenseekreis getroffen und sorgt nun vielerorts für Überflutungen. In Friedrichshafen sind gegen 20.20 Uhr allein 40 Einsätze am Laufen, wie der Häfler Feuerwehr-Kommandant Felix Engesser berichtet.

Es gäbe einen sogenannten Vollalarm für das gesamte Stadtgebiet. „Das heißt, dass nun sämtliche 320 Einsatzkräfte alarmiert sind und unsere Führungsgruppe aktiviert ist, um alles zu koordinieren“, erläutert Engesser.