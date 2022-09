Digitaltafeln am ZOB Laichingen installiert

Für die Verbesserung der Qualität und Information über das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) führt DING das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderte Projekt „Anzeige von Echtzeitdaten und Anschlusssicherung im Verkehrsverbund DING“ durch. An diesem Projekt sind ungefähr 40 Kommunen im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Biberach und im Landkreis Neu-Ulm beteiligt. Auch Laichingen gehört zu diesen Kommunen.

Ein wichtiger Bestandteil des Projektes ist die Anzeige von Echtzeitinformationen an Haltestellen mittels Digitalen Fahrgastinformationsanzeigern (DFI). Neben dem Bund fördert auch das Land Baden-Württemberg durch das LGVFG-Programm dieses Projekt.

Derartige Anzeiger wurden jüngst Omnibusbahnhof (ZOB) und hier konkret am Steig A und am Steig D montiert. Es handelt sich um zwei DFI-Typen e32 mit einer Bilddiagonalen von 32 Zoll. Neben der visuellen Anzeige ist der Fahrgastinformationsanzeiger mit einer Sprachfunktion (Text-to-Speech-System / TTS) ausgestattet, welche durch Aktivierung des Knopfes im gelben Taster die Informationen der Anzeige vorliest. Der ZOB erhält in den nächsten Wochen einen weiteren Digitalen Fahrgastinformationsanzeiger des Typ TFT2, welcher auf der Mittelinsel stationiert und von zwei Seiten zu lesen sein wird.

So werden die Tafeln mit Strom versorgt

Weiter werden innerhalb der nächsten Wochen weitere 10 Stück der „e32“ DFIs an folgenden Bushaltestellen installiert und erhöhen dadurch den Komfort und die Barrierefreiheit der einzelnen Bushaltestellen am Schulzentrum (Forststraße) West, Schulzentrum (Forststraße) Ost, Suppinger Straße West, Suppinger Straße Ost, Bei der Hülbe West in Feldstetten, Bei der Hülbe Ost in Feldstetten, Kirche (Heerstraße) West in Machtolsheim, Kirche (Heerstraße) Ost in Machtolsheim, Dorfstraße Nord in Suppingen, Dorfstraße Süd in Suppingen

Die Stromversorgung erfolgt an allen Standorten über PV-Module, welche direkt am Masten beziehungsweise beim ZOB mit der Überdachung der Mittelinsel installiert sind.