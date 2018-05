Digital geht’s beim Bahnhof voran

Innerhalb des Bahnhofsverbandes wird an der Zukunft der Region gestrickt. Zuletzt hat der Verband RSA („Region Schwäbische Alb“) vom Land die Zusage über Digital-Fördermittel von 45 000 Euro bekommen. Und demnächst wird eine Webcam von der Bahnhofs-Baustelle angeschaltet. Was weiterhin aber nicht klar ist: Wie der Betrieb auf der Neubautrasse aussehen wird, wenn diese ab 2022 fertiggestellt werden sein soll.

Große Freude hat vor Kurzem in den Rathäusern auf der Laichinger Alb geherrscht. Das Land hat die Sieger seines Wettbewerbs „Digitale Zukunftskommune@bw“ bekannt gegeben. Und unter diesen ist auch der Verband Region Schwäbische Alb (RSA), dem zwölf Gemeinden angehören. Aus den Händen von Minister Thomas Strobl (Inneres, Digitalisierung und Migration) hat RSA-Verbandsvorsitzender Klaus Kaufmann (Laichingen) einen Förderbescheid entgegengenommen. Mit 45 000 Euro wird das Digitalisierungsprojekt „L. A. O. F. in die Zukunft 4.0“ unterstützt. L.A.O.F. steht für Laichinger Alb – Oberes Filstal. Mitglieder des Bahnhofs-Verbandes sind neben der Stadt Laichingen die Gemeinden Drackenstein, Hohenstadt, Dornstadt, Bad Ditzenbach, Mühlhausen i.T., Wiesensteig, Nellingen, Merklingen, Heroldstatt und Westerheim.

Wie genau das Geld investiert werden soll, ist noch unklar. Ganz grundsätzlich aber soll es darum gehen, „digitale Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen“ zu finden, aufgrund der Tragweite, die der neue Bahnhof Merklingen-Schwäbische Alb haben wird und angesichts „der weiteren positiven Entwicklung unserer gesamten Region“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eine Herausforderung dürfte es zum Beispiel sein, den Busverkehr der gesamten Laichinger Alb auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge in Merklingen abzustimmen. Soll hier eine eigene App entwickelt werden? Wie sieht es mit WLAN am neuen Bahnhof aus? Solche Fragen will der Verband klären. Und dabei sollen auch die Bürger der Region sowie Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft einbezogen werden. Klaus Kaufmann teilt mit: „Damit führen wir unsere gesamte Region ins digitale Zeitalter zum Vorteil der hier lebenden Menschen sowie unserer Besucher und der hier tätigen Unternehmen.“

Webcam im Anflug

Neben der Mobilität will der Verband auch die Felder „Verwaltung“ und „Handel“ innerhalb seines neuen Digitalisierungsprojekts L.A.O.F. beackern. Beim Handel tut sich in Laichingen ja bereits etwas. So will die Wirtschaftsvereinigung einen lokalen Online-Marktplatz aufbauen, inklusive eines Bringservice’ für Kunden, die auf dieser Plattform Waren bestellen (wir berichteten). Wie Klaus Kaufmann weiter wissen lässt, werden als zweite Stufe des Landeswettbewerbs aus den erarbeiteten Digitalisierungsstrategien die besten ausgewählt und mit einer weiteren Förderung bedacht.

Fortschritte macht auch die angekündigte Webcam, die den Fortschritt des Hochbaus des neuen Bahnhofs dokumentiert und ins Netz überträgt. Noch im Juni soll die Kamera ans Netz gehen. Der Bau des Bahnhofs verlaufe planmäßig.

Wo es hingegen weiter stockt: beim Fahrplan für Züge auf der Neubautrasse und damit verbunden bei den Haltezeiten in Merklingen. Auch wenn es aus Bahnkreisen heißt, man sei zuversichtlich, dass die Strecke recht schnell nach der Fertigstellung in 2022 befahren werden kann, so bleiben Fragezeichen. Erst ab 2020 sieht sich die Bahn in der Lage, Konkretes zu Fahrplan und Zugmaterial sagen zu können. Wobei Letzteres vom Land abhängt, das für den Regionalverkehr auf der Schnellbahntrasse zuständig ist. Ausschließlich IRE-Züge werden ja in Merklingen halten. Auslöser der ganzen Unsicherheiten sind die Verzögerungen beim Bau des Stuttgarter Tiefbahnhofs (S21), der erst 2025 fertig (und auch teurer) werden soll. Was dem Bahnhofsverband der Laichinger Alb wichtig ist: Dass die Neubautrasse nach Fertigstellung auch in Betrieb genommen wird. Und nicht erst 2025. Denn dann lägen sie und der Bahnhof im schlimmsten Fall drei Jahre lang brach.

Wer diesbezüglich nach Aufmunterung sucht, der kann sich immerhin die App „Zugradar“ der Deutschen Bahn besorgen. Hier ist sie bereits als fertig gekennzeichnet: die Neubautrasse zwischen Ulm und Stuttgart. Nur Züge fahren auch in der digitalen Version noch keine.