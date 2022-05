Dieses Dorf hat den schönsten Maibaum im Raum Laichingen

Zwei Jahre lang war pandemiebedingt der Maibaum-Wettbewerb der SZ nicht möglich, diese Woche hat sich die Jury wieder auf den Weg durch die Region gemacht, um die schönsten Maibäume zu bewerten. Die Lust an der Tradition war nicht nur zu spüren, sondern vor allem auch zu sehen: Denn auch in diesem Jahr haben sich die Gruppen und Vereine wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ihren Maibaum in Szene zu setzen.

Enges Rennen um Podestplätze

Der Feldstetter Maibaum hat auch in diesem Jahr, wie schon in vielen Jahren zuvor, Maßstäbe gesetzt und die Jury, bestehend aus der vielfältig engagierten Merklinger Gemeinderätin Brigitte Burghardt, der scheidenden Volkshochschulleiterin Ilse Fischer-Giovante, SZ-Urgestein Hansjörg Steidle sowie dem Redaktionsleiter Sven Koukal, überzeugt. Auf dem zweiten Platz hat es in einem engen Rennen um die Plätze auf dem Podest der Maibaum in Zainingen geschafft, Rang drei gesichert hat sich das Exemplar in der Nellinger Ortsmitte. Mit nur drei, fünf und sechs Punkten Unterschied folgen knapp dahinter Laichingen, Machtolsheim sowie Westerheim.

Fakt ist aber, dass in diesem Jahr alle Teilnehmer große Gewinner sind, denn endlich zieren die Maibäume wieder unserer Dörfer und machen deutlich, dass die jeweilige Dorfgemeinschaft lebt – und die Tradition bewahrt. Dass diese auf der Laichinger Alb blüht machte die Tour eindrucksvoll klar: Denn nicht nur die Bäume, die am SZ-Wettbewerb teilnehmen, lassen sich sehen, sondern auch viele weitere.

Viel Zeit für Maibäume

Festhalten lässt sich, stellte die Jury stolz fest, dass in jedem Fall sich immer Mühe gegeben wurde, schließlich seien unzählige Stunden in die Vorbereitung von Girlanden, Kränzen und Co. geflossen, hinzu kommt das Aufstellen der Bäume, das verbunden mit einem kleinen Fest stets ein Höhepunkt im sonst gut gefüllten Veranstaltungskalender ist.

Viel Zeit haben die Jurymitglieder Anfang dieser Woche eingeplant, um ihre Runde durch die Region zu drehen und um sich vor Ort intensiv auszutauschen. Jeder Baum hat seine Besonderheit: Das Feldstetter Exemplar beispielsweise glänzt mit vielen Details vom Spruch bis zur aufwändig dekorierten Spitze, in Zainingen stechen die miteinander verbundenen Kränze hervor, in Nellingen eine besondere Beleuchtung, allein mit den Stadtfarben bezeugen die Laichinger Solidarität mit der Ukraine, in Machtolsheim ziehen die Verzierungen des Stamms die Blicke auf sich, der Westerheimer Maibaum wurde erneut vom Rekrutenjahrgang gestaltet und nur mit den sogenannten Schwalben aufgestellt, in Merklingen rankt sich ein Feuerwehrschlauch anstelle einer Girlande dem Himmel entgegen, Hohenstadt hat die Besonderheit, dass auch lokale Firmen auf den Sinnbildern dargestellt sind.

Feier in kleinem Rahmen

Besonders sind auch zwei weitere Bäume: Zum einen der, der im Hof des Gasthof Rössle steht und die Gäste sehenswert begrüßt – sowie die „Miniausgabe“ in Feldstetten, die der Kindergarten gestaltet hat und im Schatten des großen Maibaums bei der Hülbe nicht untergeht. Schön, dass die Tradition weitergegeben wird: So äußerte sich die Jury beim Abstecher zur Feldstetter Einrichtung.

Im Rennen um die vorderen Plätze gab es für zahlreiche Kategorien Punkte zu ergattern:

Ist der Stamm entrindet oder alt, mit Girlanden durchgängig geschmückt, die Hilfsmittel verdeckt? Ist die Krone mit Schmuck oder ohne, wie ist die Spitze verarbeitet? Wie viele Kränze hat der Maibaum, wie sind diese gestaltet? Gibt es Sinnbilder, wenn ja, wie viele und wie ist der Gesamteindruck der Schilderoptik? Wie hoch ist der Baum eigentlich? Wie ist der Standort des Maibaums im Ortsbild? Welchen Gesamteindruck hinterlässt der Baum in seiner ganzen Darstellungsform? Zudem gab es Punkte dafür, welche Rolle Originalität, Brauchtum und eine dazu passende Veranstaltung spielen.

Auf eine große Prämierungsfeier muss in diesem Jahr verzichtet werden. Dennoch bleiben die Sieger natürlich nicht ohne Preis: Die Gewinner der ersten drei Plätze werden zeitnah zu einer kleinen Übergabeveranstaltung in der Berg-Brauerei, dem langjährigen Partner der SZ-Maibaumaktion, eingeladen und bekommen dann ihre Preise in flüssiger Form.