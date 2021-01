Dieser Kirchenbezirk beschäftigt sich mit „Lassen & Tun“

Online und digital wird sich der evangelische Kirchenbezirk Münsingen im Rahmen des Forums „WEITERHORIZONT“ am 5. Februar mit dem Thema „Lassen & Tun“ beschäftigen. Referent wird Pfarrer Hans-Hermann Pompe sein, Generalsekretär der AMD in Berlin. Er ist laut Mitteilung bereits ein bekannter Referent bei „WEITERHORIZONT“.

Pandemie zwingt die Kirche zum Umdenken

Die Pandemie zwingt auch Kirchengemeinden seit einem knappen Jahr zum Lassen. Manches gehe online, doch die direkte Begegnung sei unersetzbar. Gemeinsam zu hören und zu beten, für andere da zu sein, ist wesentlich für den Weg des Glaubens, viele wünschen sich das zurück. Gleichzeitig ahnen die Verantwortlichen in den Gemeinden, dass es trotzdem kein „Weiter wie vorher“ geben kann.

Was kommt an?

Doch was kommt dann? Wie könnte das Neue, Andere aussehen? Wie findet eine Gemeinde oder ein Team heraus, was dann vor Ort dran ist? Was möglich ist? Das Forum wird laut Mitteilung des Kirchenbezirks Impulse und Tools vermitteln, wie Prioritäten neu gesetzt und Kraftquellen neu entdeckt werden können. Neben den Referaten wird es auch Online-Austauschgruppen und die Möglichkeit für Rückfragen an den Referenten geben. Alle Mitarbeitenden aus Gemeinden und Arbeitsbereichen des Bezirks, besonders auch Mitglieder der Kirchengemeinderatsgremien sind zum Forum eingeladen. Die Anmeldung und weitere Infos finden sich auf der Homepage

Die neue Homepage von „WEITERHORIZONT“ ist seit Mitte Januar online. Dort finden sich Informationen zu Projekten und Terminen sowie die Dokumentation vergangener Veranstaltungen. Beispielsweise können die Impulse vergangener Foren nachgelesen werden. Die unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten für Kirchengemeinden durch Beratung oder den Fond für besondere Ortsprojekte werden ebenso vorgestellt wie das Projektteam.

Weitere Neuigkeit mit Personalie aus Laichingen

Ab 1. März startet die 50-Prozent-Projektpfarrstelle von „WEITERHORIZONT“. Pfarrer Karl-Hermann Gruhler aus Laichingen ist der Projektpfarrer, der im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten zum Austausch über die gegenwärtige Situation oder zu Beratungen über das „Lassen & Tun“ konkret vor Ort in die Kirchengemeinden des Bezirks kommt.