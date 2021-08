Das Ehrenamt ist für ihn eine Selbstverständlichkeit

Flüchtlinge, ihre Herkunft sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren

Integration von Flüchtlingen braucht Zeit und eine Bereitschaft aller Seiten, immer wieder aufeinander zuzugehen. „Diese Bereitschaft müssen wir immer wieder aufrecht erhalten und dazu möchte ich gerne meinen Beitrag leisten“, sagte die Flüchtlingsbeauftragte Birgit Tegtmeyer in einer Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Laichinger Alb (GVV). Sie gab im Mai ihren Bericht ab, ging auf die Entwicklung ein, zeigte den Ist-Stand auf, regte Problemfelder an, erklärte Erfolge und richtete den Blick in die Zukunft.

Seit vergangenem Jahr ist Birgit Tegtmeyer als alleinige Flüchtlingsbeauftragte im Verbandsgebiet zuständig. Der Kollege Giacomo Mastro hatte zuvor die Bereiche der Gemeinden Heroldstatt, Merklingen und Nellingen inne. Diese hat Tegtmeyer nun zusätzlich zu ihren Zuständigkeiten – Stadt Laichingen und Gemeinde Westerheim – übernommen.

Anzahl, Unterbringung und Alter geflüchteter Menschen: Zum Stand Februar 2021 leben in den Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbandes insgesamt 267 geflüchtete Menschen. In den von den Kommunen angemieteten Wohnungen oder Häusern leben 91 Menschen und privaten Wohnraum haben inzwischen 176 Personen gefunden. Es handelt sich laut Birgit Tegtmeyer um 41 Familien mit 107 Kindern unter 18 Jahren. Die Anzahl der alleine lebenden Männer beträgt 61 und die der Frauen zwei.

Herkunftsländer: Die größte Gruppe geflüchteter Menschen, die im Verbandsgebiet leben, kommt laut Birgit Tegtmeyer aus Syrien (38 Prozent); gefolgt von den Ländern Afghanistan (18 Prozent), Irak (11 Prozent), Türkei (9 Prozent), Nigeria (8 Prozent), Gambia (5 Prozent), Eritrea (3 Prozent), Pakistan (2 Prozent), Indien (2 Prozent), Iran (2 Prozent) und Togo (2 Prozent). Aus den Ländern Palästina und Somalia stammt je eine Person.

Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren und Netzwerken: Birgit Tegtmeyer lobte unter anderem die ehrenamtliche Unterstützung, beispielsweise durch den Helferkreis. Die Zusammenarbeit habe sich aufgrund der Corona-Pandemie allerdings reduziert. Anliegen würden per E-Mail, Telefonat oder bei einem Spaziergang in der Natur besprochen. Gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge, das Begegnungscafé oder Sommerfeste konnten nicht stattfinden. Die Hausaufgabenbetreuung wurde eingestellt. „Trotzdem haben einzelne Ehrenamtliche die Unterstützung im Rahmen des zurzeit Möglichen fortgeführt“, dankte die Flüchtlingsbeauftragte. Netzwerkarbeit und jene mit Behörden sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Schwierig sei derzeit das Homeschooling für Kinder geflüchteter Eltern. Da gebe es erhebliche Herausforderungen zu meistern – beispielsweise auf der technischen Seite und jener der Sprachkompetenz. Birgit Tegtmeyer machte der Verbandsversammlung in der Sitzung klar: „So unterschiedlich die Herkunftsländer der geflüchteten Menschen sind, so heterogen stellt sich auch die Zusammenarbeit mit ihnen dar“. Integration könne nur gelingen, wenn alle beteiligt sind und zusammenarbeiten. Birgit Tegtmeyer betonte noch einmal: Sie habe selbst gelernt, dass man stets aufeinander zugehen müsse.