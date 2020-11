Diese Projekte von der Laichinger Alb unterstützen Hilfsbedürftige

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir, die „Schwäbische Zeitung“, auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritas- und Diakonieprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Im vergangenen Jahr konnten auch Projekte auf der Laichinger Alb von den eingegangenen Spenden profitieren. Vier Helfergruppen in Burundi, Tansania und Uganda unterstützte die SZ-Redaktion Laichingen dabei im Jahr 2019. SZ-Leser spendeten, so dass jede Gruppe mit 3600 Euro unterstützt werden konnte.

Gemeinnützige Projekte aus dem Raum Laichingen/Ehingen/Ulm werden auch in den kommenden Wochen vorgestellt. Alle leisten wertvolle Arbeit für Menschen vor Ort und werden von den Spenden im Rahmen der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ profitieren.

Einige Beispiele:

Rund 55 Jahre wirkte der Westerheimer Afrikamissionar Pater Benno Baumeister in Burundi in Zentralafrika, wo er zahlreiche soziale Projekte initiierte. Er lebt krankheitsbedingt nun in einer Gemeinschaft bei Haigerloch, möchte aber in der burundischen Hauptstadt Bujumbura trotzdem das Aidszentrum „Nouvelle Espérance“ im Armenviertel Buyenzi und den Kauf von notwendigen Medikamenten für die Frauen voranbringen.

Kinder und Jugendliche im Armenviertel Buyenzi in der burundischen Hauptstadt Bujumbura sind dankbar, wenn sie eine warme Mahlzeit erhalten. (Foto: Archiv: PR)

Die Situation für Menschen in Armut erträglicher machen, das möchte auch der evangelische Pfarrer Albrecht Lächele aus Römerstein – mit dem Kinderwerk Lima. Lächele startete in Burundi Hilfsprojekte und den Bau einer Schule. Soziale Zentren sind unter anderem entstanden, in denen es um die Grundbedürfnisse geht: Ernährung, Gesundheit oder auch Hausbau, verbunden mit der christlichen Arbeit.

Das Kinderwerk Lima unterstützt unter anderem in Burundi. (Foto: Archiv: PR)

Ein Land in Afrika liegt Jana Rehm aus Westerheim besonders am Herzen: Tansania, eines der ärmsten Länder Afrikas. Sie förderte ein Brunnenprojekt in Ushirombo, einer Kleinstadt in einer sehr trockenen Gegend im Norden Tansanias. Dort soll in der Nähe auch ein weiterer Brunnen gebaut werden, um den Dorfbewohnern einen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen.

Auch das Straßenkinderheim Upendo Daima in Mwanza soll wieder berücksichtigt werden. „Das Straßenkinderheim Upendo Daima ist auf Spenden angewiesen, um die laufenden Kosten zu decken“, sagt Jana Rehm, die Tansania kennt und liebt. Das ostafrikanische Land ist ihr zur zweiten Heimat geworden. Ein Freiwilliges Soziales Jahr leistete sie an einer weiterführenden Schule, dann arbeitete sie im Rahmen ihres Studiums „Internationale Soziale Arbeit“ in Mwanza in einem Heim für Straßenkinder.

Fünf Jahre lang, von 2010 bis 2015, waren Monika und Manfred Hiller mit „Christliche Fachkräfte International“ in einem kirchlichen Hilfsprojekt in Luweero in Uganda engagiert. Damit ihr Einsatz heute noch gute Früchte trägt, haben sie den Verein „Fredmon“ gegründet, der über die evangelische Kirchengemeinde Laichingen Kindern in Uganda eine Schulbildung ermöglichen will.

Bedürftige in Luweero werden mit Lebensmittelpaketen versorgt. (Foto: Archiv: PR)

Berufsausbildung, Schulgeld, Kleidung, Arztkosten: „Wir wollen einfach Grundwerte geben, damit die Kinder Lesen lernen können und so im Alltag nicht ausgetrickst werden. Wir begleiten sie bis zur Berufsausbildung. Diese dauert dort ein Jahr und bedeutet eine Mitarbeit in einem Betrieb. Einen Lohn gibt es nicht. Deswegen wollen wir die Grundlage dafür setzen, dass sich die Jugendlichen dann selbst versorgen und auf eigenen Füßen stehen können“, erklärt Manfred Hiller. Paten werden weiterhin immer gesucht. 25 Euro im Monat würden benötigt, um einem Kind helfen zu können.

Neu mit dabei: In diesem Jahr soll für den Bereich der Laichinger Alb der Verein Charité Togo aufgenommen werden – und so Unterstützung der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ im Rahmen der Aktion „Helfen bringt Freude“ erhalten.

Der Verein wurde im Jahr 2018 gegründet, hat seinen Sitz in Laichingen. Ziel ist es, mit Projekten einen Beitrag zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit im westafrikanischen Togo zu leisten. Das Motto: Chancen ermöglichen, Hoffnung schenken. Der Fokus liege dabei im Bereich der Trinkwasserversorgung, der Gesundheit und Bildung. Wichtig ist dem Verein, Projekte und Aktionen gemeinsam mit der Bevölkerung umzusetzen.

Der Verein Charité Togo legt den Fokus auf die Trinkwasserversorgung, die Gesundheit und Bildung. (Foto: Archiv: PR)