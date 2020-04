Diese Laichinger vom Projekt „Fredmon“ schildern derzeitige Situation in Uganda

Projekt „Fredmon“ und die SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“

Sie kamen Anfang des Jahres gerade aus Uganda zurück, als Monika und Manfred Hiller die Nachricht erreichte, dass das Projekt „Fredmon“ des Ehepaars aus Laichingen über die evangelische Kirchengemeinde Laichingen insgesamt 3600 Euro aus dem Hilfsprojekt „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ erhält. Mit der Unterstützung der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ sollte das Schuljahr 2020 der 55 Kinder finanziert werden, die durch das Projekt unterstützt werden.

Seit Gründung der Aktion „Helfen bringt Freude“ im Jahr 2013 sind mehr als 2,6 Millionen Euro gespendet worden. Vor sechs Jahren, als es um Kinderarmut ging, standen 103246 Euro auf dem Spendenscheck. Für die Kampagne 2015, als die Hospiz- und Palliativarbeit im Mittelpunkt stand, verlieh die Deutsche Bischofskonferenz der „Schwäbischen Zeitung“ den katholischen Medienpreis. Seit 2016 bekämpft „Helfen bringt Freude“ Fluchtursachen. Partner der „Schwäbischen Zeitung“ ist der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im vergangenen Jahr spendeten Leser für „Helfen bringt Freude“ das Rekordergebnis von 644071 Euro (2018: 526733 Euro).

Jetzt unterstützen: Die aktuelle Hilfsaktion mit Lebensmittelpaketen und Spenden

„Wir haben jetzt eine neue Hilfsaktion gestartet“, sagt Manfred Hiller und erklärt, was geplant ist: Patrick Mukisa wird in Uganda vor Ort Lebensmittelpakete schnüren und diese an arme Familien – größtenteils auch aber nicht nur an jene der Familien der Kinder aus dem Projekt Fredmon – übergeben. „Wir haben 1000 Euro dafür freigebeben. Damit können etwa 60 Familien für fünf Tage versorgt werden“, zeigt Hiller auf: „Damit man jetzt einfach schnell helfen kann.“

Ohne Einkommen, in Quarantäne und ohne Nahrungsmittel: Die Situation sei schlimm.

Wer unterstützen möchte, kann spenden: Evangelische Kirchengemeinde Laichingen, DE53 6309 1300 0000 8210 04, GENODES1LAI, Verwendungszweck: FREDMON.

Mehr Informationen gibt es unter