Diese Grünen wollen in den Kreistag

Mit einer Liste von neun Kandidaten gehen die Grünen ins Rennen um die Sitze im Kreistag des Alb-Donau-Kreises. Im Laichinger Rössle wurden vier Frauen und fünf Männer für den Wahlkreis Laichingen nominiert. An der Spitze ein Westerheimer.

Pius Kneer führt die Liste von Bündnis 90/Die Grünen an, mit der die Partei bei der Kreistagswahl am 26. Mai möglichst gut abschneiden will. Auf Platz zwei steht Gisela Steinestel, die wie Kneer Mitglied des örtlichen Gemeinderats ist. Sie ist Sprecherin der Laichinger Igel-Fraktion.

Am Montag stellten die Grünen im Laichinger Rössle ihre Liste vor. Vier Kandidatinnen und fünf Kandidaten werden sich für den Wahlkreis Laichingen um einen Sitz im Kreistag bewerben. Zum ersten Mal, so heißt es in der Mitteilung, könne die Partei mit der Höchstzahl möglicher Kandidaten antreten.

Pius Kneer sitzt bereits im Kreistag. Er erklärte sich zu einer weiteren Kandidatur bereit. Bevor er die Liste anführen konnte, musste allerdings „eine grüne Faustregel“ per Abstimmung außer Kraft gesetzt werden; dass nämlich immer eine Frau an Platz eins der Liste stehen muss. Kneer berichtete auch von seiner Arbeit aus dem Kreistag, dessen Entscheidungen für viele Lebensbereiche der Bürger auf der Laichinger Alb sehr wichtig seien: Die Themen Müll, ÖPNV, Berufs- und Förderschulen oder die Kreiskrankenhäuser würden jeden Bürger auf die eine oder andere Weise betreffen. Nun gelte es, nachhaltiges Denken und Schutz von Umwelt und Natur noch stärker im Kreistag in den Fokus zu rücken.

Kritisch schätzt Kneer den Umstand ein, dass fast die Hälfte der Kreisräte Bürgermeister sind und oftmals übergeordnete Gremien dominieren. Als Beispiel nannte er die Verbandsversammlung des Regionalverbands Donau-Iller, die für die übergeordnete Raumplanung zuständig ist und aktuell im Bereich Merklingen/Nellingen eine Gewerbeentwicklungsfläche von 70 Hektar ausgewiesen hat. Der Alb-Donau-Kreis wird dort durch den Landrat, sieben Bürgermeister (CDU und Freie Wähler) sowie je einer Kreisrätin von SPD und Bündnis 90/Die Grünen vertreten.

Versammlungsleiter Massallah Dumlu ließ über jeden Bewerber geheim abstimmen, wobei für folgende Liste jeweils einstimmige Ergebnisse erreicht wurden: 1. Pius Kneer (Westerheim), 2. Gisela Steinestel (Laichingen), 3. Ludwig Häberle (Laichingen), 4. Brigitte Scheiffele (Merklingen), 5. Christian Killius (Laichingen), 6. Rita Graf (Laichingen), 7. Karin Mendy (Nellingen), 8. Hermann Tappe (Westerheim), 9. Ali Zengin (Laichingen).

Massallah Dumlu freute sich über die ausgewogene Liste und gab seiner Hoffnung Ausdruck, vielleicht mit mehr als einem Kandidaten in den Kreistag zu kommen.