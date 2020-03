Diese gebürtige Laichingerin veröffentlicht ein Kinderbuch – wie es dazu kam

Meike Betz-Seelhammer ist in Laichingen aufgewachsen. Nach dem Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen studierte sie in Bamberg Soziologie. Nach dem Vordiplom plante sie ein Jahr „Work and Travel“ in Australien, um sich und anderen zu beweisen, dass sie sich ein Jahr lang allein durchschlagen könnte. Am ersten Abend im ersten Hostel habe sie ihren heutigen Mann kennengelernt, erzählt Meike Betz-Seelhammer. „De facto war ich keinen einzigen Tag allein unterwegs, denn ich habe ihn getroffen und seither sind wir zusammen“, berichtet sie. Nach dem Australienaufenthalt setzte sie ihr Studium in Potsdam fort. Neben Soziologie studierte sie Erziehungswissenschaft. Über verschiedene berufliche Tätigkeiten, auch als Redakteurin, kam sie nach Stuttgart, wo sie heute für eine Stiftung arbeitet. Mit ihrem Mann und dem vierjährigen Sohn wohnt sie in Esslingen, besucht aber regelmäßig ihre Eltern in Laichingen. Die kleine Familie erwartet in diesen Tagen Nachwuchs, und so ist mit Kindergeburt und dem fast gleichzeitigen Erscheinen des Buches doppelte Freude im Hause Betz-Seelhammer angesagt.