Diese Firma hat die wahrscheinlich größte Zahnbürste der Welt konstruiert

Da werden Erinnerungen an Steve Jobs wach. Ähnlich wie der Apple-Gründer hat auch Wolfgang Ebert vor 25 Jahren angefangen – als Ein-Mann-Betrieb in einer Garage in Laichingen. Heute gestaltet und bearbeitet er Plastik so pfiffig, schnell und gut, dass Weltfirmen bei ihm Schlange stehen. Davon hat sich am Freitag Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer gemeinsam mit der Laichinger CDU überzeugt.

Selbst die größte „Gosch“ ist noch deutlich zu klein für jenen Zahnbürstenkopf, den Ronja Kemmer am Ende ihrer Besichtigungs-Tour am Freitagvormittag in Händen hält. „Machen Sie auch die Borsten selbst?“, will die CDU-Bundestagsabgeordnete von Chef Wolfgang Ebert wissen und streicht mit ihren Fingerspitzen über die biegsamen XXL-Borsten. Ebert bejaht. Sei alles, wie beim Original; nur eben „etwas“ größer.

2,80 Meter misst das einer elektrischen Zahnbürste nachempfundene Modell aus dem Hause Ebert. Auftraggeber ist ein Milliarden-Konzern, der die Idee hatte, seine kleinen Bürstenköpfe nicht in einem profanen Supermarktregal anzubieten, noch dazu neben denen des Konkurrenten. Stattdessen soll der Kunde, um die Köpfe für seine elektrische Zahnbürste zu ergattern, in den Bauch einer Riesen-Bürste greifen.

Das Verkaufskonzept scheint aufzugehen. In Österreich stünden schon zahlreiche dieser Ebert-Bürsten in Elektrofachmärkten, nun soll die Machtolsheimer Firma die Bürsten für Deutschland liefern, rund 300 Stück. Ein, wenn man so will, typischer Ebert-Auftrag.

Ständer und sogenannte Displays

Der 24-Mann-Betrieb besetzt eine Nische und das erfolgreich. Die Spezialität von Wolfgang Ebert sind Ständer und sogenannte Displays für den Handel, der darin seine Waren präsentiert. Ob Parfüms, Nusssnacks einer bekannten Ulmer Firma oder Arznei in Apotheken: Sie alle setzen auf Ebert-Plastik made in Machtolsheim.

Was Ebert von anderen Kunststofffirmen unterscheidet sind die (kleineren) Stückzahlen und das Verfahren, wie mit dem Plastik umgegangen wird. Während Hersteller großer Serien auf das Spritzgussverfahren setzen, arbeitet Ebert mit Laser und Fräser, aber ebenfalls automatisiert. Kemmer und die Abordnung des Laichinger CDU-Verbandes gehen bei ihrem Rundgang an vielen großen Maschinen vorbei.

Als „Gehirn“ der Firma allerdings bezeichnet Wolfgang Ebert die Entwicklungsabteilung. Hier wird ersonnen, wie sich unkonventionelle Aufträge gut, günstig und vor allem schnell für den Kunden umsetzen lassen. Hier geht es ums „Köpfchen“, was Kemmer freut. Sie sieht Ebert als exzellentes Beispiel für das, was Deutschland wirtschaftlich so erfolgreich mache, speziell den Südwesten. „Innovation“, sagt Kemmer.

Pfiffig muss man sein

Will Wolfgang Ebert erfolgreich sein, muss er pfiffig sein. Beim Bürsten-Auftrag hatte er zum Beispiel nur eine Woche Zeit, seinem Kunden ein fertiges Modell zu präsentieren. Möglichst nah ans Original sollte es ran kommen, dazu einfach im Transport und Zusammenbau sein.

Gebannt lauscht die Gruppe auch seiner Schilderung, wie er von Porsche auserkoren wurde, für die weltweit nur wenigen Besitzer eines Porsche 918 Spyder die Kunststoffhülle einer exklusiven Jahresbroschüre zu fertigen. Clou: In der Jahreszahl vorne auf dem Titel fliegen, vom transparenten Plastik umflossen, 918 Metallkügelchen umher. Wird das Buch geschüttelt, liegen sie alle auf ihrem Platz und ergeben die für manchen Rennwagenfan magische Zahl: 918 (so viele wurden auch nur gebaut). Wobei es strenggenommen 917 heißen müsste; einer der Supersportwagen (350 km/h Spitze, 800 000 Euro Grundausstattung) ist an einer Tankstelle in Kanada ausgebrannt.

Und was sie sich von der Politik erhoffen? Wolfgang Ebert muss nicht lange überlegen. „Es wird zu viel geredet.“ Gleichzeitig hapere es: „am Machen“.