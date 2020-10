Diese Feuerwehr plant die letzte Altpapiersammlung

Die nächste und gleichzeitig letzte Altpapiersammlung plant die Feuerwehr – Abteilung Laichingen – am Samstag, 31. Oktober, in Laichingen. Gesammelt werden laut Mitteilung Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Bücher. Dies könne in Kartons verpackt sein. Nicht mitgenommen werden Kartonagen, Baumaterialsäcke aus Papier, Aktenvernichterpapier.

Sammelgut am Straßenrand bereitlegen

Die Feuerwehr bittet, das erlaubte Sammelgut bis 12 Uhr gebündelt am Straßenrand bereitzulegen. „Blaue Tonnen“ können von der Feuerwehr nicht geleert werden.

„Durch das Bereitstellen von Altpapier unterstützen Sie die Arbeit Ihrer Feuerwehr und entlasten auch den städtischen Haushalt. Mit den erhaltenen Zuschüssen werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Ihre Sicherheit beschafft. Bitte unterstützen Sie uns ein letztes Mal tatkräftig“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehrabteilung Laichingen.

Das verändert sich ab dem Jahr 2021

Aufgepasst: Ab dem Jahr 2021 sammelt die Feuerwehr in Laichingen kein Altpapier mehr. Die Feuerwehr informiert über das weitere Vorgehen: „Sie können über die Firma Braig eine ,Blaue Tonne’ bestellen und Ihr Altpapier so dem Recycling zuführen. Dies ist für Sie kostenfrei. Sie erhalten dafür ab November entsprechende Schreiben, so dass Ihre ,Blaue Tonne’ im Dezember noch geliefert werden kann.“