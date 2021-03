Bergwachten bitten um Unterstützung

Die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen möchten ihre Einsatzfahrzeuge mit Tablet-PCs ausstatten. Dafür benötigen sie Hilfe – in Form von Spenden.

Das ist geplant

Vorgesehen ist eine Ausstattung aller vier Bergrettungsfahrzeuge und eines ATVs (All Terrain Vehicle) mit jeweils einem Gerät. Dies ist laut Mitteilung ein wichtiger Schritt, um künftig noch schneller bei vermissten und verletzten Personen im schweren Gelände eintreffen zu können. Denn bisher müssten dafür mühsam Standorte und Koordinaten telefonisch erfragt, auf Karten im Papierformat verortet und dann aufwändig mithilfe von Sprechfunk und Mobiltelefonen gesucht werden.

Mit Unterstützung von neuem Gerät möchten die Bergwachten noch schneller helfen können. (Foto: Bergwachten)

Dank der Tablets lassen sich dagegen laut Mitteilung beispielsweise Handyortungsdaten von der Integrierten Rettungsleitstelle direkt auf eine Karte oder ein Satellitenbild übertragen, was Suchaktionen im Gelände enorm vereinfacht.

Die Vorteile der technischen Möglichkeit

Außerdem bieten Tablets, die laut den Bergwachten im hauptamtlichen Rettungsdienst schon seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden, die Möglichkeit, Einsätze besser zu koordinieren und zu dokumentieren. Eine momentan via Smartphone eingesetzte App etwa ermögliche es dem Einsatzleiter der Bergwacht, in Echtzeit die Standorte seiner Fahrzeuge und die Anzahl der im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte mitzuverfolgen und erlaube so eine wesentlich genauere Koordinierung als bisher.

Zusätzlich erhöhe der Einsatz von Tablets auch die Sicherheit im Straßenverkehr, da er Fahrer und Einsatzleiter während der Fahrt entlaste und ihnen damit die Konzentration auf die Einsatzfahrt erleichtere.

So kann geholfen werden

Um diesen wichtigen Schritt bei der Digitalisierung des Bergrettungswesens im Landkreis Göppingen vollziehen zu können, sind die Bergwachten auf Hilfe angewiesen. Die Kosten für die Beschaffung der Tablet PCs liegen bei rund 3000 Euro. Diesen Betrag wollen die Bergwachten mithilfe der Aktion „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Göppingen erreichen. Interessierte können Spenden und somit „einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Sicherheit der Bevölkerung“ leisten. „Dafür sind Ihnen die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen zutiefst dankbar“, heißt es.

Wer helfen und die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig sowie Göppingen unterstützen möchte: www.voba-gp.viele-schaffen-mehr.de/tablets-fuer-die-bergwacht