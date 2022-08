Diese Architekten prägen die Alb

Vor 20 Jahren haben die Brüder Matthias und Thomas Ott in der Laichinger Friedrichstraße ihr Büro „Architekten Ott“ gegründet. Dort hatte bereits ihr Urgroßvater einen Zimmereibetrieb. Heute beraten die beiden Architekten und ihr Team zahlreiche Gemeinden auch auf der Alb bei ihren teils ambitionierten Bauprojekten.

Zum „Open house“ anlässlich des 20-jährigen Bürojubiläums in Laichingen hatten die Architekten Ott am vergangenen Freitag eingeladen. Bei hochsommerlichen Temperaturen fanden sich über den ganzen Nachmittag und Abend verteilt insgesamt rund 250 Gäste, darunter 14 Bürgermeister, ein. Zahlreiche Bauherren aus dem privaten wie auch aus dem öffentlichen Bereich, Fachplaner und Ingenieure, sowie ausführende Handwerker, Nachbarn, Freunde und Familie hatten die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen, lernten sich kennen oder besichtigten mit einer kleinen Führung die Büroräume.

Das Team von „Architekten Ott“ feiert. (Foto: Harald Marka)

Auf Wunsch der beiden Architekten sollte, anstatt von Geschenken, die Spendenbox der Bürgerstiftung Laichinger Alb zur Förderung von Projekten des sozialen und kulturellen Lebens in der Region gefüttert werden. So kamen rund 3000 Euro für die Laichinger Bürgerstiftung zusammen.

Das Team ist gewachsen

Vor 20 Jahren bezogen Matthias und Thomas Ott in der Laichinger Friedrichstraße ihr Büro. Waren die Anfangsjahre der beiden Architekten hauptsächlich geprägt von Entwurf, Planung und Realisierung vielfältiger Wohnbauprojekte privater Bauherren, so kamen parallel immer mehr größere Wohnbauprojekte, sowie Gebäudekomplexe für Gewerbe, Dienstleister und Banken hinzu. Im Zuge des Ausbaus der Kleinkindbetreuung, zu der die Kommunen gesetzlich verpflichtet wurden, konnten die Brüder Ott sich durch mehrere Pilotprojekte im öffentlichen Sektor einen neuen Bereich eröffnen, welcher seither ein wichtiges Standbein für das Unternehmen darstellt. Es folgten Aufträge für verschiedene Bauten unter anderem in umliegenden Gemeinden, darunter beispielsweise das Westerheimer Haus für Kinder.

Mit zunehmenden Projekten und deren Anforderungen wuchs über die Jahre auch kontinuierlich das Team des Architekturbüros. Heute sind 14 Architektinnen und Architekten für zahlreiche Projekte in der Region und darüber hinaus verantwortlich. Ob im öffentlichen, privaten, sozialen oder auch kulturellen und denkmalpflegerischen Bereich – für alle Projekte sind entsprechend qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Einsatz.

Vor fünf Jahren fand der Umzug in das neue Bürogebäude statt, kurz darauf wurde dem Neubau von der Architektenkammer Baden-Württemberg die Auszeichnung „Beispielhaftes Bauen“ verliehen. Im Jahr 2020 sind Thomas Ott und Matthias Ott in den BDA, den Bund deutscher Architekten, berufen worden.

Aktuelle Projekte entstehen derzeit in Laichingen mit dem Neubau des katholischen Kindergartens, der Erweiterung des Kindergartens in Machtolsheim sowie den Neubauten von Wohn- und Geschäftshäusern in der Bahnhofstraße und in der Feldstetter Straße. Neue Kindertagesstätten sind in Hülben und Bad Ditzenbach im Bau und in St. Johann-Bleichstetten wird das alte Schulhaus saniert und um einen Gemeindesaal erweitert.

Spannende Projekte in der ganzen Region

Ein neues Feuerwehrhaus bekommt die Gemeinde Böhmenkirch sowie die Gemeinde Allmendingen-Grötzingen. Die Sanierungsmaßnahmen an der Ruine Hohenurach, sowie an den Kirchen in Glems und in Großengstingen beispielsweise sind ebenfalls Herausforderungen, denen sich das Büro Ott mit Leidenschaft und fachgerechter Ausführung stellt. Im sozialen Bereich entsteht für den Kommunalverband Jugend und Soziales in Ulm-Wiblingen ein Wohngebäude mit 24 Plätzen für „Langzeit intensiv betreutes Wohnen“.

Einen Besuch wert sein soll das derzeit entstehende Kelten-Erlebniszentrum mit Aussichtsturm bei Grabenstetten, welches voraussichtlich im Frühjahr 2024 fertiggestellt und für die Öffentlichkeit zugänglich ist.