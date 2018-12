Diebe versauen Weihnachten: „Ich saß auf meinem Bett und habe geweint“

Aus einer Garage in Laichingen sind am vergangenen Wochenende zwei hochwertige Mountainbikes aus einer Garage gestohlen worden. Die Besitzer der Fahrräder haben bei der Polizei in Ehingen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Gleichzeitig wollen sie aber auch andere vor Diebstählen dieser Art schützen und haben sich deshalb an diese Zeitung gewandt: „Wir wollen die Menschen warnen“, sagen sie bei einem Besuch in der Redaktion. Der 41-Jährige und seine 36 Jahre alte Lebensgefährtin wollen anonym bleiben.