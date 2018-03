Dieb schlägt Heckscheibe ein und klaut Werkzeuge

Ein Dieb hat am Wochenende in Machtolsheim Werkzeuge aus einem Kleintransporter gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach stand der Firmenwagen auf einem Privatgrundstück „Am Mehldorn“ in Machtolsheim. Der Dieb schlug in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Heckscheibe ein. Er holte Elektrowerkzeuge und Messgeräte im Wert von 2000 bis 3000 Euro aus dem Fahrzeug.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Anwohner oder andere Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.