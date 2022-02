Wildschweingehege in Laichingen ist bedroht

Seit den 1970er-Jahren gibt es das Wildschweingehege im Laichinger Stadtwald Westerlau. Spätestens seit der Coronapandemie, in der sich die Menschen auf Freiluft-Ausflugsziele im näheren Umfeld fokussieren, ist es ein noch beliebteres Ausflugsziel für Familien als schon in den Jahren zuvor. Dazu kommt, dass im vergangenen Jahr Westerlau durch das Aufstellen von Fitnessgeräten zusätzlich an Attraktivität gewonnen hat. Und nun ist der Fortbestand des Wildscheingeheges fraglich – aus finanziellen Gründen. Aber es gibt noch Hoffnung.

Auf der jüngsten Online-Sitzung des Laichinger Gemeinderats geht es unter Top 3 „Unterhaltungsmaßnahmen am Wildschweingehege im Stadtwald Westerlau“ um die Zukunft des Wildschweingeheges. Und die sieht zunächst düster aus.

Heinz Köpf, Sachgebietsleiter Steueramt, Liegenschaftsverwaltung, Friedhofswesen bei der Stadt Laichingen, erklärt, worum es geht: Der 1995 umfassend erneuerte Zaun ist das Problem. Denn der wird zwar regelmäßig geflickt, muss aber demnächst erneuert werden. Und das würde teuer.

Neuer Doppelzaun kostet um die 100 000 Euro

„Das Wildschweingehege im Stadtwald Laichingen wurde in den Siebzigerjahren angelegt und wird seitdem von den für den Laichinger Stadtwald zuständigen Revierförstern betreut. Die Unterhaltung obliegt der Stadt Laichingen“, erklärt Köpf. Zwar wurde die Bewirtschaftung des Geheges im Jahr 2010 auf einen Pächter übertragen. Aber der muss eben keine Sorge tragen für die Unterhaltung.

Die Unterhaltung beinhaltet auch den Zaun, und ein neuer Zaun muss nach heutigen Maßstäben anders gestaltet sein, als der aktuelle, den Revierförster Alfred Daiber und seine Kollegen bereits mehrfach geflickt haben. Einerseits müsste die neue Abgrenzung Kontakte der im Gehege lebenden Wildschweine zu freilebenden Artgenossen unterbinden. Das wäre wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest notwendig. Andererseits sollen, so Köpf, Verletzungen von Erholungssuchenden durch die Wildschweine vermieden werden, welche die Tiere trotz Verbots füttern.

Es wäre möglich, beiden Anforderungen zu genügen, indem die Stadt Laichingen einen doppelten Zaun bauen lässt. Der würde einerseits den direkten Kontakt mit freilebenden Wildschweinen verhindern und andererseits das Risiko für verbotswidrig Fütternde verringern. Und das ist ein Problem. Ein solcher doppelter Zaun würde in einer hochwertigen, lange Jahre haltenden Ausführung um die 100 000 Euro kosten – Geld, welches die Stadt Laichingen nur schwer zusätzlich aufbringen könnte. Deswegen empfiehlt die Stadtverwaltung zunächst die Auflösung des Wildschweingeheges in Betracht zu ziehen, um die Kosten zu sparen.

Elektrozaun ist keine Option

Heinz Köpf sagt: „Wir hören leider immer wieder, dass Leute sich dort am Gehege unvernünftig verhalten und den Wildschweinen Nahrung auf der Hand präsentieren. Zum Glück ist bisher nichts Schwerwiegendes geschehen.“ Damit spielt er darauf an, dass die von Jägern auch „Schwarzkittel“ genannten Tiere zumeist recht ungestüm bei der Nahrungsaufnahme sein können und es sie kaum stört, wenn da mal ein Finger des Futterspenders mit reinrutscht.

Revierförster Daiber erklärt, seit Beginn der Coronapandemie habe der Publikumsverkehr am Gehege stark zugenommen und auch die Zahl der Meldungen von Beinaheunfällen beim Füttern der Wildschweine, mal ganz abgesehen davon, dass zwei Schilder das Füttern der Wildschweine seit mehreren Jahren untersagen – die Schweinepest ist schon länger unterwegs als die Coronapandemie beim Menschen. Waren es früher monatliche Meldungen, kommen nun jede Woche Infos, dass ein Wildschwein fast gebissen hat. Es sei nur eine Frage der Zeit, sagt Daiber, bis das Veterinäramt Maßnahmen anordnet.

Seit Jahren fordere das Veterinäramt, den Zaun durch einen Elektrodraht zu verstärken. Das führe aus seiner Sicht aber nicht zum gewünschten Ergebnis, frei lebende Wildscheine auf Abstand zum Gehege zu halten, solange Leute die Tiere im Gehe füttern. Er sagt: „Von einem Elektrozaun lässt sich ein hungriger Schwarzkittel nicht aufhalten.“ Deswegen kommen nur ein Doppelzaun in Betracht. Sein Kompromissvorschlag, um aktuelle Kosten zu sparen: „Möglich wäre, zunächst den inneren Zaun zu bauen. Das würde etwa die Hälfte des veranschlagten Betrags des Doppelzaunes kosten. Der äußere Zaun könnte dann noch einige Jahre halten und später ersetzt werden.“

„Ein großer Verlust für Laichingen“

Bei den Gemeinderätinnen und -räten kommt der Vorschlag, das Wildschweingehege aus Kostengründen zu schließen, schlecht an. So sagt Anton Wenzel, der CDU-Fraktionsvorsitzende: „In den vergangenen über 40 Jahren war das Wildschweingehege doch ein Anziehungspunkt für Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern. Das ist eine Attraktion der Stadt Laichingen. Und da könnte man doch alle 20 oder 25 Jahre die 100 000 Euro in die Hand nehmen.“

Bernhard Schweizer, Fraktionsvorsitzender der LAB (Laichinger Allgemeine Bürgerliste), stellt klar: „Mit der LAB ist das nicht zu machen.“ Er selbst nutze den Stadtwald rege und wohne auch am Einfallstor. Nun habe man den Fitnesspfad und das Waldklassenzimmer und generell stelle Westerlau eine wichtige touristische Erholungseinrichtung dar. Er sagt, er finde den Schließungsvorschlag der Verwaltung „sehr enttäuschend“. „Es wird nichts dazu gesagt, wie man das Gehege erhalten könnte“, merkt er an. Kostenmanagement sei doch nur ein Totschlagargument. „Das Gehege ist etwas, das Laichingen gut zu Gesicht steht und worin wir auch investieren sollten.“

Gisela Steinestel, Fraktionsvorsitzende der Initiative: Gemeinsam Engagiert für Laichingen (IGEL), sagt: Ich kann mir nicht vorstellen, das Wildschweingehege wegen 100 000 Euro aufzugeben. Es wäre ein ganz großer Verlust für Laichingen.“

Ratsleute hoffen auf Haushaltsberatungen

Gemeinderat Joachim Reif (CDU) merkt an: „Ich habe fünf Kinder und war ungezählte Male dort oben.“ Er fragt Revierförster Daiber, ob es nicht nur ausreiche, einen doppelten Zaun zu den Spaziergehenden mit Kindern zu errichten, um Unfällen vorzubeugen. Daiber entgegnet, dass das das Problem nicht wirklich lösen würde, schlägt aber vor, zunächst einen Innenzaun zu erreichten, um den Abstand zu wilden Wildschweinen und Menschen zu wahren und nach einigen Jahren, in denen der äußere Zaun noch halten könnte, erst diesen zu erneuern. Reif darauf: „Das ist schon mal ein Vorschlag.“

Bürgermeister Klaus Kaufmann schlägt einen modifizierten Entschlussentwurf vor. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag lautete so: „Der Gemeinderat stimmt der Auflösung des Wildschweingeheges im Stadtwald Westerlau zu.“ Der neue Beschlussvorschlag lautet so: „Der Gemeinderat stimmt für den Erhalt des Wildschweingeheges im Stadtwald Westerlau vorbehaltlich der Finanzierung im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2022.“

Und das wird schwer, wie Annika Michel, Leiterin der Finanzverwaltung, anmerkt: „Der Haushalt 2022 ist sehr knapp gerechnet. Zahlen sind nackte Fakten.“ Sie sagt, sie sehe kaum Spielraum, andere Ausgaben zu streichen. Bürgermeister Kaufmann verdeutlicht das so: „Wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir können von mehreren kleineren Projekten Mittel abziehen, um die Maßnahme am Wildschweingehege zu bezahlen oder wir könnten Schulden dafür machen und von Letzterem rate ich dringend ab. Denn das sind Schulden, die wir in der Zukunft bedienen müssen.“ Dazu komme, dass der Gemeindehaushalt ohnehin schon im Minus ist, sodass weitere Schuldenaufnahmen unbedingt zu vermeiden seien.

Mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen stimmt der Gemeinderat einstimmig dafür, das Wildschweingehege zu erhalten, wenn sich Mittel dafür im Haushalt finden würden. Es gibt also noch ein wenig Hoffnung für die Wildscheine in Westerlau.