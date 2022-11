Das Deutsche Sportabzeichen ist das sportliche Ehrenzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes und eine tolle Sache für Sportfreunde jeden Alters. Auch in diesem Jahr bot das Sportabzeichen-Team des TSV Laichingen die Möglichkeit zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichen im heimischen Waldstadion und der Laichinger Schwimmhalle. An insgesamt 18 Terminen zwischen Juni und September bestand die Möglichkeit zur Leistungsabnahme. Wie der Verein mitteilt, wurde Anfang Oktober die Saison 2022 mit letzten Terminen für Nachzügler im Schwimmen erfolgreich abgeschlossen.

Nun geht es an die Ehrungen, denn die Sportabzeichen sind da. Angesichts der derzeit moderaten Coronazahlen wird das Sportabzeichen-Team in diesem Jahr am Mittwoch, 23. November, wieder einer Verleihungsveranstaltung im großen Rahmen durchführen. In der TSV-Gaststätte „Waldstadion“ erhalten die erfolgreichen Teilnehmer ab 19 Uhr ihre Urkunden und Abzeichen.

Das Sportabzeichen-Team zählte 50 erfolgreiche Teilnahmen in dieser Saison. Die Sportabzeichen verteilen sich auf 25 Kinder und Jugendliche sowie 25 Erwachsene. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden auch längjährige Sportabzeichen-Prüfer in den Ruhestand verabschiedet.