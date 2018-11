Die Revolution im Laichinger Engel

Auf großes Interesse ist ein Vortragsabend beim Geschichtsverein Laichinger Alb gestoßen. Heinz Pfefferle und Heinz Surek referierten vor 50 Zuhörern im Rössle-Saal über die Novemberrevolution 1918 in Deutschland, Württemberg und auf der Alb.

Heinz Pfefferle legte einen Schwerpunkt auf die Protestversammlungen in Stuttgart und kritisierte, dass die SPD nach Abschaffung der Monarchie die Gefahren von rechts nicht gesehen habe. Zunächst aber wies er auf eine „ganze Reihe von Merkwürdigkeiten“ der Novemberrevolution in Stuttgart hin. Der bis dahin nahezu untätigen SPD in Stuttgart sei in diesen Wochen die Macht fast kampflos in den Schoß gefallen. Ihr „Zufallskandidat“ Wilhelm Blos sei praktisch ohne wesentlichen Widerstand der bürgerlichen Kreise zum Ministerpräsidenten von Württemberg ernannt worden. Die neue Regierung suchte ihre Unterstützung im alten Beamtenapparat. Dies sei der schwierigen Situation insgesamt geschuldet, der Wohnungsnot, der Probleme der Arbeitsbeschaffung für heimgekehrte Soldaten und schließlich der Katastrophe der „Spanischen Grippe“. Daraus lasse sich erklären, dass die in Regierungsangelegenheiten unerfahrenen Sozialdemokraten auf den alten Beamtenapparat zurückgegriffen hätten. Auch hätten die russische Oktoberrevolution und der Bürgerkrieg in Russland große Teile der SPD zutiefst erschreckt.

Obwohl seit Ende Oktober, ausgehend von Friedrichshafen, sich in mehreren Städten Arbeiterräte gebildet hätten, die eher vom Spartakusbund organisiert wurden, habe die SPD sich zurückhaltend verhalten. Erst am 9. November wurde die SPD in Württemberg aktiv. Auf Forderung der Gewerkschaften wurde die USPD einbezogen, und so kamen auf dem Schlossplatz in Stuttgart 100 000 Demonstranten zusammen.

Der König dankt ab

Nachdem auf dem Wilhelmspalais die rote Fahne gehisst worden war, verließ König Wilhelm II mit seiner Frau Stuttgart und dankte am selben Tag ab. Am 10. November 1918 wurde in Stuttgart die provisorische Regierung proklamiert, unterstützt vom Arbeiter- und Soldatenrat. Zugleich wurde erstmals die laut Pfefferle so zu bezeichnende „Dolchstoßlüge“ verbreitet, in welcher Hindenburg behauptete, der Krieg wäre eigentlich noch zu gewinnen gewesen. Diese Lüge habe vor allem die sozialdemokratischen Regierungen – so auch in Berlin – diskreditiert. Die SPD selber habe sich die falschen Bündnispartner gesucht, dadurch viele Anhänger von links verloren und in der bürgerlichen Mitte nichts hinzugewonnen. Über die Gefahren von rechts habe sie immer hinweg gesehen.

Nach diesem mit eindrucksvollen Archivfotos belegten Vortrag von Heinz Pfefferle wartete der zweite Referent, Heinz Surek, mit Fakten aus der Lokalhistorie auf. Zunächst seien die Vorgänge vom 9. November in Berlin, wo Scheidemann die Republik ausrief und Max von Baden immerhin den Rücktritt des Kaisers erklärte, in Laichingen nicht so sehr wahrgenommen worden, ebenso wie die Ereignisse in Stuttgart. In der Presse sei ein Einbruch in die Laichinger Molkerei wichtiger gewesen. Erst am 13. November habe die Schwäbische Albzeitung über die Massenveranstaltungen in Berlin, Stuttgart und Friedrichshafen berichtet. Aber sehr schnell hätten sich in den umliegenden Ortschaften Soldatenräte gebildet, so in Feldstetten, Ennabeuren und Münsingen. Und am 19. November 1918 wurde in Laichingen im „Engel“ ein Bauernrat für den Landkreis gewählt. Surek stellte die einzelnen Personen dem Publikum ausführlich vor, wobei er anwesende Nachkommen im Publikum einbezog. Am 20. November wurde in der „Krone“ der Arbeiterrat gewählt, dem von Anfang an eine Frau angehörte, Marie Siehler. Am 30. November fand dann im „Engel“ die größte Bauernversammlung seit der Revolution von 1848 statt. Hier wurde starke Kritik an der „Revolution“ und dem Rätesystem geäußert, was aber nicht unwidersprochen blieb.

Diese Räte sollten politisch arbeiten, hatten aber zum Teil keine Vorstellung davon, wie das Rätesystem zu funktionieren hatte. Laut Surek war es der Versuch, so viel direkte Demokratie wie möglich zu verwirklichen, Gewaltenteilung gab es nicht, und die Räte waren den Beschlüssen der Versammlungen unterworfen.

Aufgabe: Verfassung ausarbeiten

Am 12. Januar 1919 wurde die Landesversammlung in Württemberg gewählt, deren Aufgabe die Ausarbeitung einer Verfassung war. In Weimar wurde am 19. Januar die Nationalversammlung eröffnet, wo einer parlamentarischen Demokratie der Weg geebnet wurde. Die Arbeiter- und Soldatenräte verloren immer mehr an Bedeutung und lösten sich 1920 auf. Deshalb war jetzt in Laichingen der Gemeinderat von Männern und Frauen in allgemeiner, freier, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl zu bestimmen, ebenso wie der Kreistag, der Landtag und auf nationaler Ebene der Reichstag.

In seiner Schlussbetrachtung stellte Heinz Surek die Frage, ob man nicht mehr hätte erreichen können. Eberts Angst vor „russischen Verhältnissen“ habe zu kurz gegriffen. Allerdings musste er versuchen, chaotische Verhältnisse rasch zu beenden und Ernährung sowie Energieversorgung zu sichern. Insgesamt sei die Weimarer Republik besser als ihr Ruf.

In der anschließenden Diskussion wurde bemängelt, dass bei den Räteversammlungen viele Bevölkerungsteile von den Wahlen ausgeschlossen gewesen seien. Auch wurde die Rolle Hindenburgs kritisch hinterfragt, ebenso die Obrigkeitshörigkeit einer bis dahin so erzogenen Bevölkerung benannt.