Die Rücklagen sind aufgezehrt Stadt muss Kredit aufnehmen

Von einem "schwierigen und angespannten Haushalt 2010" hat Kämmerer Jürgen Oettinger gesprochen, als er den Entwurf des neuen Haushaltsplans einbrachte. Die Hauptgründe für die schlechte Kassenlage seien die hohen Umlagen an den Kreis und ein Ausbleiben der Schlüsselzuweisungen aufgrund der guten Wirtschaftsjahre 2007 und 2008.

Von unserem Redakteur Hansjörg Steidle

Ein Gesamtvolumen von 29,615 Millionen Euro hat der Haushaltsentwurf der Stadt Laichingen, der gekennzeichnet ist von einer negativen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Denn 2010 müssen 4,3 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt (dem Haushalt für Investitionen) dem Verwaltungshaushalt (dem Haushalt für die laufende Kosten) zugeführt werden, um allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Mit 800 000 Euro stehe der abgespeckte Haushaltsentwurf gegenüber den ursprünglichen Planungen besser da, ließ Oettinger wissen und erläuterte sein Zahlenwerk in groben Zügen.

Einen Einnahmeeinbruch von 8,2 Millionen Euro müsse die Stadt verkraften, sieben Millionen Euro bei der Gewerbesteuer, eine Million Euro bei der Einkommensteuer und 0,2 Millionen Euro bei den Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig seien Ausgabeerhöhungen von 1,5 Millionen Euro zu verkraften: 0,8 Millionen Euro bei der Finanzausgleichs-Umlage, 0,6 Millionen Euro bei der Kreisumlage und 0,1 Millionen Euro bei den Zinsen. Unterm Strich würden somit fast zehn Millionen Euro in der Stadtkasse fehlen.

Der neue Haushalt weise gegenüber dem von 2009 nicht viele Unterschiede aus, doch da habe die Stadt noch reagieren können, legte Oettinger dar. Durch Erhöhungen der Hebesätze bei Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie bei den Bestattungsgebühren seien insgesamt 600 000 Euro in die Kasse geflossen. Ferner konnte die Stadt in ihre Rücklagen greifen und um die 4,5 Millionen Euro entnehmen. "Jetzt sind die Rücklagen aufgezehrt", sagt er.

Die Verschuldung wird steigen

An allgemeinen Rücklagen verbleiben zum Jahresende 2010 noch rund 500 000 Euro, zum Jahresbeginn 2009 lagen diese bei rund 6,62 Millionen Euro. Da die Stadt zur Deckung ihres Haushalts und für Investitionen einen Kredit von 2,9 Millionen Euro aufnehmen muss, steigt auch die Verschuldung beträchtlich an: von 1,639 Millionen Euro zum Jahresbeginn 2009 auf rund 4,169 Millionen Euro zum Jahresende 2010, was dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 370 Euro entspricht. "Wir stehen bei der Verschuldung noch besser da als andere vergleichbare Gemeinden", sagte er.

Ziel müsse es sein, den Haushalt in den Folgejahren bis 2013 zu konsolidieren. Oettinger gab einen Ausblick auf die Finanzplanung: Die Schlüsselzuweisungen werden von 2011 an auf 2,5 Millionen Euro steigen, die Umlagen reduzieren sich von derzeit sieben auf rund 3,5 Millionen Euro, die Stadt könne wieder eine positive Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zwischen 1,3 und 1,9 Millionen Euro erwirtschaften. Keine wesentlichen Verbesserungen sah er bei der Gewerbesteuer, die in Laichingen bereits Anfang 2009 um fünf Millionen Euro geschrumpft sei. "Die Steuerkrise folgt der Wirtschaftskrise", sagte der Kämmerer und verwies auf ein Finanzloch beim Land von 1,5 Milliarden Euro.