Sterne, Kugeln, Lichter: Diese Dekorationen liegen Weihnachten 2021 im Trend

Auch wenn es noch eine Weile bis zum Heiligen Abend ist, so gibt es dennoch schon jetzt viel zu tun: Denn bis dahin soll es in den eigenen vier Wänden schön und weihnachtlich sein. Und zu Weihnachten gehören Deko, viele Lichter und natürlich auch ein Christbaum mit vielen Anhängern und glitzernden Kugeln. Was es dieses Jahr für Trends gibt, haben Laichinger Einzelhändler verraten.

Ein Geschäft, das Deko-Artikel verkauft, ist Leuze „Schenken und Wohnen“. Schon beim Eintreten in das Geschäft wird man von Rentierfiguren in Weiß und Gold begrüßt, die sich sicherlich schön als Weihnachtsdeko machen. Wolfram Leuze, der Geschäftsinhaber, sagt: „Wir haben unser Sortiment seit Ende Oktober ausgestellt und es in verschiedenen Farb- und Themenbereichen dekoriert.“ Das Motto in diesem Jahr sei in seinem Geschäft „Nordische Weihnachten“. Deshalb hängen die Kugeln und kleinen Figuren auch an nordischen Zedern, die mit Lichterketten beleuchtet sind. Im Trend seien dieses Jahr vor allem natürliche Materialien: „Papiersterne oder auch Strohsterne haben wir dieses Jahr im Angebot.“

Grün, rosé und bordeaux beliebte Farben

Die Farbe Grün sei in dieser Weihnachtssaison ebenfalls sehr beliebt. „Aber auch Rosétöne in Kombination mit Bordeaux sind wie immer sehr beliebt“, so Leuze. Für das Weihnachtsfest mit Kindern gebe es ebenfalls eine Auswahl an vielen bunten Figuren und Kugeln.

Bei Leuze „Schenken und Wohnen“ ist das Motto der Weihnachtssaison „Nordisches Weihnachten“. (Foto: Theresa Schiffl)

Ob Engelspüppchen mit glitzernden Flügeln, der Nussknacker in seiner schmucken Uniform, eine Eistüte oder doch lieber die klassische Weihnachtskugel: Am Ende ist es eine Sache des Geschmacks, auch wenn alle Anhänger gleichermaßen schön anzusehen sind. Das sehen auch die Kunden so, denn über die bisherigen Geschäfte könne Inhaber Wolfram Leuze nicht klagen.

Auch bei Striebel „Haus des Gartens“ weihnachtet es sehr. Vor dem Geschäft gibt es Misteln, Adventskränze und natürlich auch verschiedene Zweige, die allesamt darauf warten in einem adventlichen Arrangement zum Einsatz zu kommen.

Klassiker wie Weihnachtssterne, Amaryllis und Christrosen beliebt

Martin Striebel meint: „Richtige Trends in dem Sinne gibt es kaum mehr.“ Es ist eben doch einfach alles eine Sache des Geschmacks, ob es nun rote, grüne, weiße oder blau Kerzen auf dem Adventskranz sein sollen oder eben welcher Christbaumschumck am Heiligen Abend im Kerzenscheinlicht glitzern darf.

Aber dennoch gibt es einige „Klassiker“ unter den Pflanzen: Weihnachtssterne, Amaryllis und Christrosen. „Seit zwei oder drei Jahren sind Amaryllis, die in Wachst getaucht sind, ein Trend. Bis sie blühen, muss man sie dann überhaupt nicht mehr gießen“, erklärt Floristin Heidi Hirning.

In der Ausstellung für die Adventskränze sei ebenfalls alles farblich sortiert. Dennoch erzählt sie, dass es in und um Laichingen viele gibt, die ihren Adventskranz selbst gestalten. „Man kann uns auch jederzeit fragen, wo man welche Teile unserer Gestecke finden kann“, meint sie. Hier, aber für andere Deko-Zwecke seien momentan auch Eukalyptuszweige sehr beliebt.

Adventskränze werden dekoriert

Mit ihren Kolleginnen dekoriert und bindet sie momentan täglich Adventskränze. Dafür würde sie komplett aus dem Tagesgeschäft herausgenommen werden. „Es ist gut, wenn man an einem Kranz dranbleiben kann“, sagt sie. Je nachdem wie besonders die Kränze dekoriert werden oder ob sie selbst um eine Schaummasse, die die Zweige frisch hält, gebunden werden, dauert es zwischen 15 Minuten und über eine Stunde, bis sie fertig sind.

Ein Weihnachtsbaum in Lila bei Striebel „Haus des Gartens“. (Foto: Theresa Schiffl)

Zu Weihnachten gehört in vielen Häusern auch eine Krippe. Diese gibt es auch im „Haus des Gartens“. Hier gibt es sehr kleine Arragements, dann sehr große mit einer kleinen Landschaft darum und natürlich auch verschiedenste Figuren in schlichtem Holz oder bemalt.

Rentiere, Engelchen und glitzernde Kugeln

Noch mehr Deko gibt es auf dem hauseigenen „Weihnachtsmarkt“. Auch hier finden sich wieder Rentiere in verschiedensten Ausführungen, Engelsfiguren und Flügel mit weißen Federn, Weihnachtskugeln in allen möglichen Farben und auch eine Vielzahl weihnachtlicher Windlichter. „Das haben unsere Dekorateurinnen und Floristinnen gestaltet. Die wissen ganz genau, was dann wo und wie dekoriert wird“, erklärt Geschäftsführer Martin Striebel lobend. Gerade jetzt sei es ja so wichtig für ein bisschen wohlige Atmosphäre zu sorgen. „Wir sind mit unseren Geschäften zufrieden, auch wenn es jetzt wieder viele gibt, die nicht herausgehen.“

Ab nächster Woche gebe es dann auch die ersten Christbäume aus dem Sauerland bei ihm zu kaufen. „Das sind alles Nordmanntannen, da die besonders gut haltbar sind“, so Striebel. Nach wie vor seien auch Christbäume im Topf gefragt: „Zu 50 bis 60 Prozent wachsen die auch an, wenn man sie nach dem Einpflanzen gut gießt.“