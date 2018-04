Die Milchstraße über dem Truppenübungsplatz

Dieser Tage lohnt sich früh aufstehen ganz besonders. Martin Erstling hat sich am Samstag in aller Hergottsfrühe aus dem Bett gequält. Und wurde gegen 3.30 Uhr mit dieser Aufnahme belohnt. Er schreibt dazu: „Jetzt im April kann man die Milchstraße in ihrer ganzen Pracht bewundern.“ Außerdem lassen sich aktuell die Lyriden bestaunen, ein Meteorstrom, der verhältnismäßig viele Sternschnuppen abwirft. Der Truppenübungsplatz biete „beste Voraussetzungen“, denn hier ist es „schön dunkel“, so Erstling. Das Foto entstand am Turm Waldgreut (li.), Erstling hat es aus sechs Einzelbildern zusammengesetzt.