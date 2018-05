Ganze drei Wochen haben sich die Mitglieder der Feldstetter IG Maibaum mit der Gestaltung ihres diesjährigen Baumes beschäftigt. Der Aufwand, den die Feldstetter betreiben, ist jedes Jahr enorm. 33 Meter hoch ist die Fichte in diesem Jahr, 2017 waren es sogar 35. Eine akkurat gebundene Girlande windet sich um den sauber entrindeten Stamm. Der Sieger des diesjährigen SZ-Maibaumwettbewerbs wird an dem Feldstetter Baum nicht vorbei kommen. Trotz Nieselregens haben am Montag viele Feldstetter auf dem Marktplatz verfolgt, wie der Baum in die Senkrechte gebracht wurde. Ein Kran war dabei behilflich. Aufgebaut war auch ein Zelt, auf dem Grill brutzelten Würstchen, an den Biertischen konnte man es sich gemütlich machen.

Schwalben kommen zum Einsatz

Nur einige Kilometer weiter herrschte etwas mehr Stress. Denn anders als in anderen Gemeinden haben es sich die Westerheimer auf die Fahnen geschrieben, ihren Baum mittels eigener Muskelkraft in die Höhe zu stemmen: mit sogenannten Schwalben – Holzstangen, die durch ein kräftiges Band miteinander verbunden sind, in dem der Stamm des Maibaums liegt. Knapp 300 Zuschauer verfolgten das Spektakel am Montagabend in der Dorfmitte beim Haus des Gastes, unter ihnen auch Bürgermeister Hartmut Walz. Der diesjährige Jahrgang, der in Westerheim für die Gestaltung des Baums sowie das Aufstellen zuständig ist, konnte am Montag aber auf vergleichsweise viele helfende Hände setzen: 33 Mitglieder stark ist der diesjährige Jahrgang der 1999/2000 Geborenen. Ihr Spruch, den sie immer wieder schrien: „Mir send die Jahrhundertwende, onser Status isch Legende.“

Auch die Laichinger Landjugend hatte Publikum, als sie ihren Maibaum am Montag auf dem Marktplatz aufstellen ließ – mit demselben Kran wie in Feldstetten. So entstehen Synergieeffekte. Dass sich die Zusammenarbeit der Landjugend wieder gelohnt hat, kann man sehen: Zwei Kränze und eine pralle Girlande zieren den wirklich wieder imposanten Laichinger Maibaum.

Merklinger Stamm hat nun Girlande

Erstmals seit gut zehn Jahren trägt nun auch der Stamm des Merklinger Maibaums wieder eine Girlande aus Reisig. Vorher sah der Baum so „nackt“ aus, meinten die Mitglieder der Feuerwehr am Montagabend während sie auf den Kran warteten, der den 20 Meter hohen Baum in die Höhe zog. Dann galt es, den Stamm gut zu befestigen. Verschärfte Bedingungen für den Merklinger Maibaum: Er musste gleich von Anfang an Wind und Regen trotzen. Neugierig bestaunten die Kinder, wie die bunten Bänder flatterten. Die Feuerwehr schaute zufrieden in den Himmel: Der Maibaum mache eine gute Figur. 26 Zentimeter misst dieser im Durchmesser. Die Sorge war groß, dass er beim Aufstellen vielleicht brechen könnte. Doch alles ging gut.

So auch in Nellingen. Die Landjugend der Gemeinde war in der vergangenen Woche fleißig am Werkeln. Der Baum wurde ausgesucht, Reisig geschnitten und dann zu Girlanden gebunden. In der Ortsmitte beim Rathaus bekam der Maibaum dann noch den letzten Schliff – seine Schilder, die unter anderem auch den Nellinger Bär zeigen. Bevor der Baum dann mit technischer Unterstützung aufgestellt wurde, ritzten die Mitglieder der Landjugend Nellingen noch die Initialen der Gruppe in den Stamm, so dass nun schon von weitem zu erkennen ist, wer diesen Baum mit einer Höhe von 27 Metern gestellt hat.

Allerlei Verzierungen lassen sich auch am Machtolsheimer Maibaum erkennen. Dieser wurde traditionell am 1. Mai um 7 Uhr morgens von der Feuerwehr in die Höhe gezogen. Die hatte schon fast nicht mehr daran geglaubt, überhaupt noch einen Baum aufstellen zu können.