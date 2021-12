Die Laichingerin Alina Reh holt Gold in Sonbeck

Nur die ersten Meter ließ es Alina Reh aus Laichingen bei der Cross-DM am Samstag in Sonsbeck über 6,1 Kilometer etwas lockerer angehen und lief im Feld mit. Dann löste sich die klare Favoritin eine Woche nach ihrem starken dritten Rang bei der Cross-EM in Dublin von den nationalen Konkurrentinnen und lief als Solistin einem ungefährdeten Sieg entgegen. Am Ende ihrer dritten Runde überrundete die für den SCC Berlin startende Sportlerin sogar Läuferinnen der Seniorenklasse.

Leichtathletin Alina Reh bestätigte bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Sonsbeck ihre starke Form. Die Läuferin des SCC Berlin, die am vergangenen Sonntag bei der Cross-EM in Dublin überraschend die Bronzemedaille gewonnen hatte, lief souverän zum nationalen Titel. Vom ersten Kilometer an setzte sie sich an die Spitze und lief ihr eigenes Tempo, dem keine ihrer Konkurrentinnen folgen konnte.

Obwohl die Strecke den Läuferinnen bei den deutschen Leichtathletik-Cross-Meisterschaften in Sonsbeck alles abverlangte, absolvierte Alina Reh die Distanz äußerst ruhig im Oberkörper und dadurch kräftesparend. Gleichzeitig schaffte die 24-Jährige es, ihren frequenten Laufschritt bis zum Ziel durchzuziehen. Im Ziel hatte Alina Reh mit 21:44 Minuten 41 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Lea Meyer (VfL Löningen). In zum Teil knöcheltiefem Matsch mussten die Läuferinnen rennen und alles geben.

Lea Meyer holt Platz 2

„Der Plan war, vom ersten Schritt an Druck zu machen. Nach dem Erfolg vergangene Woche in Dublin konnte ich das natürlich auch. Mein Trainer hat mich das ganze Rennen über angefeuert und bestärkt“, erklärte Alina Reh.

Die Hindernisspezialistin Lea Meyer hatte sich etwa in der Mitte des Rennens von den weiteren Medaillenkandidatinnen gelöst und sicherte sich so die Silbermedaille. Acht Sekunden dahinter wurde das Rennen um Bronze zur Zentimeterentscheidung. Während Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg) auf dem Zielstrich schon jubelte, warf Eva Dieterich (Laufteam Kassel; beide 22:33 min) sich noch einmal nach vorn. Schlussendlich wurden beide mit Bronze belohnt.

Eva Dieterich konnte die Heimreise sogar mit zwei Medaillen antreten. Die 22-Jährige setzte sich bei ihrem letzten Start bei einer U23-Meisterschaft in dieser Wertung klar vor den Schwestern Sara (23:06 min) und Selma Benfares (23:09 min) auf den Plätzen acht und neun durch. Zusammen mit Miriam Marx als 19. gewannen die Rehlingerinnen damit auch die Teamwertung mit 36 Punkten.

Versöhnlicher Jahresabschluss für Alina Reh

Für Alina Reh waren die vergangenen Wochen ein versöhnlicher Abschluss eines schwierigen Jahres. Denn aufgrund einer Fußverletzung konnte sie trotz erbrachter Qualifikationsnorm nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio starten. Doch unterkriegen ließ sich die Laichingerin nicht. Ganz im Gegenteil: Speziell der unerwartete dritte Platz bei der Cross-EM in Dublin gegen starke Konkurrentinnen hat gezeigt, dass sie in der europäischen Langstreckenspitze angekommen ist.

Die besten Läuferinnen bei der Cross-DM in Sonsbeck: 1. Alina Reh (Berlin) 21:44 Min.; 2. Lea Meyer (Löningen) 22:25; 3. Eva Dieterich (Kassel) 22:32; 4. Domenika Mayer (Regensburg) 22:33; 5. Rabea Schöneborn (Berlin) 22:38; 6. Celine Ritter (Köln) 23:01; 7. Vera Coutellier (Köln) 23:02; 8. Sara Benfares (Rehlingen-Siersburg) 23:06; 9. Selma Benfares (Rehlingen-Siersburg) 23:09; 10. Céline Kaiser.

Die Siegerliste bei den Männern über die große Distanz von 10,1 Kilometer: 1. Samuel Fitwi Sibhatu (Gerolstein) 33:00 Min.; 2. Davor Aaron Bienenfeld (Hanau) 33:16; 3. Jonathan Dahlke (Leverkusen) 33:43; 4. Maximilian Thorwirth (Düsseldorf) 34:07; 5. Tobias Ulbrich (Landshut) 34:26; 6. Fabian Clarkson (Berlin) 34:36; 7. Kilian Schreiner (Breidenbach) 34:46; 8. Julius Hild (Hanau) 34:55; 9. Joseph Katib (Braunschweig) 35:12; 10. Maximilian Zeus (Regensburg) 35:16.

Die Ergebnisse bei den Männern über die Kurzstrecke von 4,1 Kilometer: 1. Johannes Motschmann (Berlin) 12:47 Min.; 2. Konstantin Wedel (Regensburg) 12:59; 3. Brian Weisheit (Adelsdorf) 13:02; 4. Christoph Kessler (Karlsruhe) 13:04; 5. Robert Baumann (Tübingen) 13:10; 6. Tim Ramdane Cherif (Regensburg) 13:12; 7. Thilo Brill (Berlin); 8. Marc Steinsberger (Großbottwar); 9. Florian Orth (Regensburg) 13:17; 10. Benedikt Brem (Regensburg) 13:18