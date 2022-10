Die Laichinger Konfis am Starnberger See

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das waren aufregende vier Tage. Am 6. Oktober fuhren 26 Konfirmanden und Konfirmandinnen aus Laichingen zusammen mit dem Mitarbeiterteam für ein verlängertes Wochenende an den Starnberger See. Dort fand mit über 100 weiteren Konfirmanden aus dem Süden die KonfiFreizeit von WDL statt.

Übernachten durften sie in der sogenannten „Kinderburg“, in der es jeden Tag leckeres Essen gab. Das Programm fand dagegen in dem nicht weit entfernten „Jugendschloss“ statt. Jeden Tag erlebten die Konfis jede Menge Action. Das junge Team von WDL, bestehend aus vielen FSJlern, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, schaffte es jedes Mal aufs Neue, die Konfis zu motivieren. Sie hielten spannende Predigten, spielten coole Lieder und hatten viele Spiele auf Lager, sodass es nie langweilig wurde. Unter anderem stand auch Sport auf dem Programm, indem die Konfirmanden und Konfirmandinnen in Teams eingeteilt wurden und gegeneinander in verschiedenen Disziplinen antreten mussten. Geleitet wurde das Ganze von den sogenannten „Sporties“. Diese haben auch für das Geländespiel im Wald gesorgt, in dem die Konfis durch Stationen mit ihrem Team Geld sammeln konnten, um so am Ende Material für einen möglichst hohen und schönen Turm zu haben. Es stand aber noch ein weiteres Geländespiel auf dem Programm, der „Tough-Mudder“. Dort sind die Konfis so richtig dreckig geworden, denn sie mussten zusammen im Matsch einen Parcours erledigen. Danach ging es ihn den Starnberger See, um wieder sauber zu werden.

Neben herausfordernden Spielen gab es aber auch viel Zeit, um über Gott nachzudenken und Fragen in Kleingruppen zu stellen.

Nach diesem coolen Wochenende können alle Konfis von einer tollen Erfahrung sprechen, von der sie viel mitnehmen konnten.