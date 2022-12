Die KeKis haben das Licht gebracht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Los ging es im Dunkeln. Zu den Worten von Klaus Ascher, wurden nach und nach vier Kerzen entzündet, die das Motto des Abends „Friede den Menschen auf Erden“ beleuchteten. Nun brachten auch die Piccolini, jedes Kind mit einer Kerze, Licht ins Dunkle, gefolgt von den PiccUps und der Gruppe Vox, die dabei das Lied „Evening Rise“ sangen. Es war ein sehr schöner, besinnlicher Moment, der so in den Raum getragen wurde.

Erst nach dem Verklingen der letzten Töne gingen die Lichter im Altarraum an, und die Piccolini machten sich bereit. Sie präsentierten dem Publikum einen wunderschönen Lichterreigen zu „Kinder tragen Licht ins Dunkel“ bevor sie mit dem Lied „Gatatumba“ weihnachtliche gute Laune verbreiteten. Die Kinder ließen den Funken überspringen und zauberten allen ein Lächeln ins Gesicht.

Weiter ging es mit dem gemischten Chor. Mühelos schafften es die Sänger:innen, die Stimmung aufzugreifen und sangen beschwingt „Jesus gib uns Menschen deinen Frieden“, bevor sie das sehr schön und überzeugend dargebotene „Ich glaube“ von Udo Jürgens folgen ließen. Nun betraten die PiccUps und die Gruppe Vox den Altarraum. Zunächst berührten die Piccups mit John Lennons Hymne: „Imagine (all the people living life in peace)“. Passend dazu ließ die Gruppe Vox im Anschluss – ebenso von Lennon geschrieben – „Give peace a chance“ erklingen. Mit Bewegung, strahlenden Gesichtern und deutlich hörbarer Freude präsentierte die Gruppe Vox dann mitreißend „I’ve got peace like a river“, um anschließend gemeinsam mit dem Publikum die von den PiccUps mit „Christmas time“ verbreitete Vorweihnachtsfreude zu genießen.

Wunderschön sang im Anschluss der gemischte Chor wiederum „Öffnet die Tore“, „Wieder naht der heil’ge Stern“ und „Advent ist ein Leuchten“, bevor Pater Ludwig Peschen von den Projekten in Burundi erzählte, denen die gesammelten Spende zugutekommen. Er begann mit den Worten, die den Abend prägten: „Die Kekis (Kerzenkinder) haben das Licht gebracht – das war toll!“

Bevor die Stunde ihrem Ende entgegen ging durfte ein gemeinsames Lied nicht fehlen. Vor den Dankesworten von Klaus Ascher forderte die Gruppe Vox noch voller Überzeugung dazu auf, nicht nur an Weihnacht Liebe zu teilen, sondern jeden Tag etwas davon weiter zu geben: „Don’t save it all for christmas day“! Das gelungene Konzert endete wie es begann – im Dunkeln, in aller Stille und im Kerzenschein.