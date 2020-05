„Die Jungs wollen einfach wieder auf dem Platz“

Die Fußballsaison 2019/2020 bleibt bei den Verantwortlichen des Württembergischen Fußballverbands weiterhin in der Diskussion, sodass auch die Fußballer der Region aus der Kreisliga B Alb weiterhin ratlos sind. Sie wollen ihr Bestes geben, um die Situation zu überbrücken. Wir haben uns bei einigen Mannschaften umgehört, wie deren derzeitige Gefühlslage ist und wie weit die Planungen für einen möglichen Neustart aussehen.

Die Fußballer des TSV Laichingen sehen zumindest der Frage, mit welcher Szenario im Amateurbereich weitergespielt wird, relativ gelassen entgegen. „Uns betrifft es diesmal nicht, wie in Sachen Auf- und Abstieg entschieden wird. Ich denke, es wäre aber nur fair, wenn der erste aufsteigen dürfte“, sagt Laichingens Trainer Heiko Schäfer. „Recht machen kann man es wirklich keinem Team, wichtig wäre aber, dass mal Informationen von Seiten des Verbandes durchsickern, auch wenn es nicht leicht wird. In anderen Verbänden hat man schon Entscheidungen getroffen“, sagt Schäfer.

Hoffen auf regulären Neustart im August

„Dass man die Saison zu Ende spielt, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Deshalb kann man nur hoffen, dass wir im August zum regulären Neustart übergehen können“, ergänzt der TSV-Trainer. Dabei sieht Schäfer, dass es zum Beispiel in Bayern Umfragen gab, ob und mit welchen Szenarien die Teams weiterspielen wollen. „Das ist auch schwierig, aber es passiert wenigstens etwas. Aber im Endeffekt ist es bei allen gleich. Die Jungs wollen einfach wieder auf den Platz.“

Beim SV Feldstetten ist es für Trainer Ufuk Güner die letzte Saison beim Sportverein, sodass er mit gemischten Erwartungen auf die Entscheidungen treffen wird. „Als Sportler durch und durch würde ich es nicht fair finden, wenn die Saison abgebrochen und annulliert wird. Auch wenn es natürlich sehr schwierig ist, das alles fortzusetzen“, sagt Güner. „Aus gesundheitlichen Gründen wäre es aber wohl das Beste, man beendet die laufende Runde. Wenn dann die restlichen Entscheidungen getroffen sind, können sich alle dementsprechend vorbereiten und man hat endlich Gewissheit“, sagt Güner weiter.

Fit halten mit Lauftraining

Seine Spieler halten sich derzeit mit vielen Läufen fit. „Wer Sportler ist, macht das. Irgendwann geht es ja weiter. Nur wann, das weiß man halt noch nicht.“ Für Ufuk Güner wäre mit einem Abbruch seine Zeit beim SV Feldstetten sofort beendet, weiß er: „Vielleicht reicht es irgendwann noch zu einem Abschlussfest, dann eben mit Abstand. Nach so vielen Jahren will man nicht einfach so gehen.“

Eine ganz besondere Aufgabe oder Anregung hatten die Kicker der SGM Machtolsheim/Merklingen in der bisher fußballfreien Zeit. „Der Trainer hat eine 2000-Kilometer-Challenge ausgegeben, die die Jungs durch Joggen in einem Monat erreichen hätten sollen. Und es sieht so aus, als wären sie sehr fleißig gewesen“, sagt Christopher Tjarks von der Abteilungsleitung der SGM Machtolsheim/Merklingen. „Aber ansonsten ist ja nicht viel möglich. Es sind eben kleine Dinge, um die Jungs bei Laune zu halten.“

„Man muss halt abwarten“

Für den Fußball sieht Tjarks es genauso, wie in der Gesellschaft. „Man muss jetzt abwarten, wie sich die Lage infolge des Coronavirus entwickelt. Man kann ja jetzt in Kleingruppen wieder trainieren“, erklärt Tjarks. „Aber am Beispiel Dynamo Dresden, wo einige Spieler infiziert sind, sieht man, dass Chancengleichheit wohl sehr schwierig sein wird.“ Deshalb ist nochmals Abwarten angesagt. „Wir halten uns fit und warten auf ein Konzept. Ob es wirklich Sinn macht, die Saison fortzusetzen oder dass es möglich ist, glaube ich nicht“, erklärt Christopher Tjarks.

Die SGM Nellingen/Aufhausen reihte sich ebenfalls zu den Teams ein, die in den vergangenen Wochen ihren Spielern freigestellt hatte, wie sie sich fit halten. „Wir haben Einzelläufe empfohlen und ein Portal für die Spieler mit Workouts erstellt, mit denen sie sich fit halten könnten. Kontrolliert haben wir das aber nicht, da die Rückmeldungen sehr positiv waren“, sagt Trainer Thomas Schmid.

Der Verband entscheidet letztendlich

„Wir warten generell darauf, wie seitens des Verbandes entschieden wird und mit welchem Umfang wir weiter machen können“, erläutert der Coach. Personell wird sich bei der Spielgemeinschaft Nellingen/Aufhausen nichts verändern. „Wir haben extern nicht nach Spielern gesucht, da wir eine sehr junge Truppe haben, mit der wir auch den weiteren Weg gehen wollen. Für die Spieler, die aus der A-Jugend herausgekommen sind, war es natürlich doppelt schade“, sagt Schmid.

„Für mich ist es jetzt schwer nachvollziehbar, wie ein normaler Trainingsbetrieb unter den neuen Vorgaben stattfinden soll. Am Ende müssen die Vereine selbst entscheiden, ob sie das Risiko auf sich nehmen“, sagt Thomas Schmid in Hinblick, dass in Kleingruppen trainiert werden darf. „Deswegen denke ich, dass die Saison annulliert wird. Es ist wirklich eine schwere Entscheidung, bei der man es nicht jedem recht machen kann.“

Volles Trainingsprogramm beim SVS

Ein volles Trainingsprogramm hatte der SV Suppingen in den vergangenen Wochen für seine Spieler parat, angefangen von Trainingsplänen in den ersten Wochen, bis hin zu Online- Plattformen. „Nachdem klar war, dass die Epidemie länger dauert, haben wir neben verschiedenen Challenges wie Liegestützen, Planks und Laufeinheiten auch ein Online-Sportheim auf die Beine gestellt, wo wir uns alle einmal pro Woche getroffen haben“, erklärt Manuel Hetterich von der Abteilungsleitung des SVS. „Jetzt planen wir mit den gelockerten Maßnahmen, um dann mit dem Trainingsbetrieb irgendwann wieder zu starten. Dazu wird vom Verein ein Sicherheitskonzept gemacht, bei dem wir natürlich nichts riskieren“, führt Hetterich aus.

Trainer Gantenbein macht weiter

Die personellen Planungen inklusive der Weiterarbeit mit Trainer Martin Gantenbein sind weitgehend abgeschlossen, das Sorgenkind ist aber weiterhin die zweite Mannschaft. „Die Pause tut der zweiten Mannschaft natürlich nicht gut, deswegen gilt ihr auch ein Hauptaugenmerk, weil die Reserveteams in dieser Saison nicht mehr spielen werden“, erklärt Hetterich und weiter: „Wir haben hier einen zusammengewürfelten Haufen und müssen nun schauen, dass wir die zweite Mannschaft auch in Zukunft am Laufen halten.“

Insgesamt macht es seiner Ansicht nach wohl am meisten Sinn, die Saison abzubrechen. „Wie der Fußballverband letztendlich entscheiden wird, das werden wir hoffentlich dann schnell mitbekommen“, sagt Manuel Hetterich.