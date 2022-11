Die Handballer*innen des TSV gewinnen alle Spiele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 5. November, traf die weibliche A-Jugend auf die Mannschaft der SG Ulm/Wiblingen. Die Laichingerinnen erspielten sich schnell einen 4:1-Tore-Vorsprung. Bis zur zehnten Minute hatten die Gegner den Rückstand, durch zu viele technische Fehler der Heimmannschaft, zum 5:5 ausgeglichen. Danach wogte das Spiel hin und her. Ab der 20. Minute konnten sich die Laichingerinnen, durch schöne Kombinationen und schnelles Spiel, etwas vom Gegner absetzen. Zur Pause stand es, auch durch die guten Torhüterleistungen, 17:11 für Laichingen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bestimmte man weiterhin das Spielgeschehen. Dann kam eine kleine Schwächephase der Laichingerinnen, in dem sie im Angriff zu wenig Bewegung hatten. Dadurch kamen die Gäste nochmals an 19:18 und 25:23 Tore heran. Dann fanden die Laichingerinnen wieder zur gewohnten Stärke zurück und bauten Tor um Tor ihren Vorsprung auf den Endstand von 35:27 aus.

Unsere Herren starteten beim Heimspiel gegen die TG 1848 Bad Waldsee zwar mit einer Führung in das Spiel, allerdings ließ man zu viele klare Chancen liegen, um die Führung noch weiter ausbauen zu können. Hier zeichnete sich schon ab, dass die Laichinger nicht mit voller Konzentration im Spiel waren. In der Abwehr fehlte die nötige Konsequenz und im Angriff die Laufbereitschaft, gepaart mit unüberlegten Abschlüssen. So war es nicht verwunderlich, dass der Gegner aus Bad Waldsee ab der 25. Minute die Führung übernahm und bis zur 45. auf eine Fünf-Tore-Führung (15:20) ausbauen konnte. In der letzten Viertelstunde konzentrierte sich das Team auf die eigenen Stärken und fand immer mehr zu seinem Spiel. In der Defensive verteidigten sie nun mit mehr Entschlossenheit und spielten im Angriff wieder zusammen als Team. Unsere Leinenweber konnten so in der 55. Minute die Führung wieder zurückerobern und gaben diese bis zum Ende auch nicht wieder aus der Hand (23:22).

Auch am kommenden Wochenende stehen wieder Heimspiele an: Samstag, 12. November, 11.45 Uhr: weibliche C-Jugend - TG Biberach 2; Sonntag, 13. November, 10 Uhr: gemischte D-Jugend - TSV Bernstadt; 11.45 Uhr: männliche C-Jugend - BW Feldkirch 2; 13.45 Uhr: männliche B-Jugend - TG Bad Waldsee; 15.45 Uhr: Damen - SV Bad Buchau; 18.00 Uhr: Männer 2 - SV Lonsee. Zudem spielen die Männer 1 am Samstag um 15.45 Uhr in Gerhausen.