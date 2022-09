Die Erich-Kästner-Schule begrüßt vier erste Klassen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sonne strahlte leider nicht an diesem Donnerstag im ersten Schuljahr und aber trotz des Regenwetters begrüßte Schulleiterin Laur die neuen Erstklässler*innen aufs Herzlichste!

Gespannt saßen sie auf den Stühlen bei ihren Eltern und blickten Frau Laur gespannt entgegen, die die Erstklässler*innen mitsamt ihren Familien willkommen hieß.

Mit einem bunten Programm empfingen die zweiten Klassen die jüngsten Schüler und Schülerinnen. Im Theaterstück „Der Buchstabenbaum“ war den einzelnen Buchstabenblättern Angst und Bange vor dem aufziehenden Wind. Doch der Schmetterling und die Raupe rieten ihnen, sich zu Wörtern und Sätzen zusammenzuschließen. So ist keines der Blätter mehr alleine und ängstlich, sondern bilden zusammen Wörter und Sätze wie: Herzlich willkommen an der Schule!

Bürgermeister Kaufmann übergab den neuen ABC-Schützen traditionell ein Gebäck. Dieses Jahr in Form des Buchstabens „E“.

Zum Abschluss der Einschulungsfeier sangen die zweiten Klassen noch ein Willkommenslied. Anschließend trafen sich die Schüler*innen zum ersten gemeinsamen Klassenfoto gemeinsam mit ihren Lehrerinnen.

In diesem Jahr fand der ökumenische Einschulungsgottesdienst im Anschluss an den Schultag in der St. Albanskirche statt. Das Thema ‚Gott schaut auf unser Herz‘ wurde durch die Geschichte von der Berufung Davids als neuem König erklärt. Pfarrer Bay von der evangelisch-methodistischen Kirche konnte mit dem Einstieg über den neuen König King Charles III. in England, die Kinder gleich mitnehmen in die mit Bildern illustrierte Geschichte der Auswahl des kleinsten Bruders als neuen König, weil sein Herz treu und mutig war.

Pfarrer Gruhler von der evangelischen Kirche erklärte wie aus etwas Kleinem, wie einem Weizenkorn, etwas Großes werden kann. So wünschen wir den neuen Erstklässlern, dass sie mit der Begleitung Gottes viel Kraft haben zu wachsen, zu lernen und sich zu entfalten.

Am Ende segnete der katholische Pfarrer Karl Enderle die Kinder. Die musikalische Begleitung übernahm Frau Daubenschütz mit den Kindern der Klassen 2c und 2d, denen großes Lob gebührt. Die Religionsschüler der Klassen 3 und 4 von Frau Arnold hatten für die Erstklässler ein individuell bemaltes Herz mit dem Spruch ‚Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.‘ hergestellt, welches diese von ihren Klassenlehrerinnen überreicht bekommen.