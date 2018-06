Die Chronik des Hungers vor 100 Jahren – und eine perfide Fälschung

Vor 100 Jahren, im Winter 1916/17, erreicht die kriegsbedingte Versorgungskrise auch auf der Laichinger Alb einen ersten Höhepunkt. Weil die Kartoffelernte im verregneten Herbst 1916 so miserabel ausgefallen ist und gleichwohl umfangreiche Mengen an Lebensmitteln an die Heeresverwaltung abgeliefert werden müssen, darben die Menschen auch auf dem Lande und leiden Hunger. Schon im November 1916 hatte man nicht nur die Stadtbewohner, sondern auch die Menschen auf der Laichinger Alb aufgerufen, statt Kartoffeln Kohlrüben zu verzehren. Diese Steckrüben, die sonst nur dem Vieh verfüttert werden, gelangen nun täglich auf den Tisch. Dabei ist die Kohlrübe weder schmack- noch nahrhaft.

Es werden Kriegskochbücher herausgegeben und Kochrezepte veröffentlicht, wie man aus der Kohlrübe doch ein brauchbares Mahl bereiten kann. Natürlich wird der gesamte Kohlrübenvorrat beschlagnahmt (siehe Anzeige aus der Laichinger „Schwäbischen Alb-Zeitung“ vom 10. Januar 1917) und rationiert. An die Haushalte werden „Kohlrüben-Karten“ ausgegeben, die zum Erwerb von zwei Pfund der ungeliebten Frucht pro Woche berechtigen.

Den Laichinger Metzgern, die ohnehin große Mengen an Schweinefleisch und haltbaren Würsten abliefern müssen, werden nunmehr auch noch die Schweinedärme beschlagnahmt. Die Metzgermeister Jakob Baur (Gasthaus zum Adler), Johann Georg Bühler (Gasthaus Bühler, später „Ratstube“) und Ludwig Länge (Gasthaus zum Ochsen) teilen ihrer Kundschaft mit, dass sie nun nicht mehr in der Lage seien, Blut- und Leberwürste zu produzieren.

Bei dieser miserablen Versorgungslage interessiert sich niemand mehr für Siegesmeldungen der Armee in Frankreich und Russland; zu sehr steht die Sorge um etwas Essbares im Vordergrund.

Die „Ludendorff-Spende“

Nach dreimonatigem Krankenlager ist Pfarrer Wilhelm Lutz wieder auf den Beinen und kann seine seelsorgerische Arbeit fortsetzen. Dazu gehören zum Beispiel die wöchentlichen Kriegsbetstunden und immer wieder Trauergottesdienste für die Gefallenen der Gemeinde in der Sankt-Albans-Kirche, aber auch seine Aufrufe zur sechsten Kriegsanleihe im März 1917 und zur „Ludendorff-Spende“.

Erstaunen und Entsetzen

In dieser schwierigen Zeit bekommt er Unterstützung von einem anderen Durchhalte-Redner: dem gebürtigen Laichinger Lehrer Christian August Schnerring. Bereits im vergangenen Jahr hat dieser in den „Württembergischen Jahrbüchern für Statistik und Landeskunde“ ein Dokument veröffentlicht, das er „bei seinem volkskundlichen Suchen“ in Laichingen entdeckt haben will: Die später so genannte „Laichinger Hungerchronik“ aus den Not- und Hungerjahren 1816 und 1817. Er lässt den Text auch 1916 und 1917 in den „Blättern des Schwäbischen Albvereins“ drucken, und so erfahren die Laichinger, was sich vor 100 Jahren in ihrem Flecken abgespielt haben soll. Bereits 1913 hat Schnerring in den „Württembergischen Volksbüchern“ „seine“ Hungerchronik veröffentlicht. Niemandem fällt auf, wie stark die drei veröffentlichten Texte voneinander abweichen, wie aus den Buttenhausener Juden, die damals angeblich schlimmen Kornwucher betrieben haben sollen, nacheinander an derselben Textstelle „Frucht-„, Korn-„ und „Profitjuden“ werden. Am Samstag, 18. März 1917, kommt Schnerring nach Laichingen und hält im proppenvollen Kronensaal einen Vortrag zum Thema „Die Lage des württembergischen Bürgertums und des Bauernstandes im Notjahr 1816/17 und die Lage von heute“. Ausführlich zitiert er aus „seiner“ Hungerchronik, und die Laichinger hören mit Erstaunen und Entsetzen, wie beispielsweise der Salbauer am 12. Januar 1817 auf seinem Acker im „Trieb“ den Haber unter dem Schnee hervorgezogen und heimgebracht habe. In Feldstetten sollen gar Leute infolge des Hungers tobsüchtig geworden sein. Aber auch der schändliche Wucher der Juden aus Buttenhausen wird in kräftigen Farben dargestellt.

In den folgenden sieben Jahrzehnten nach Schnerrings Offenbarung bedienen sich viele Historiker der „Laichinger Hungerchronik“ als authentischer geschichtlicher Quelle, um aus ihr wegen der dort enthaltenen plastischen Bilder und menschlicher Tragödien zu schöpfen. Selbst heute noch wird bisweilen aus der Hungerchronik zitiert, obwohl man spätestens seit 1988 mit Sicherheit weiß, dass dieser Text eine Fälschung ist und dass als Autor des Machwerks nur einer in Frage kommt: Christian August Schnerring.