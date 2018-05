Dias und Papierbilder beschäftigen Geschichtsverein

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Geschichtsverein Laichinger Alb bei seiner Hauptversammlung am Montag zu erledigen: Berichte des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und des Kassenrevisors, außerdem Entlastungen des Vorstands, eine eingehende Aussprache über die nächsten Projekte und schließlich die Vorstellung eines Buchprojekts: „Die Laichinger Alb im Mittelalter“.

Vorsitzender ist hoch zufrieden

Vorsitzender Dr. Heinz Pfefferle zeigte sich in seinem Rechenschaftsbericht hoch zufrieden über die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Und er sparte nicht mit Lob, zum Beispiel für die Referenten, deren Vorträge so gut besucht waren, dass man den großen Rösslesaal benötigte. Dank erstatte er auch dem von Angelika Weiß und Karl Sautter geführten Arbeitskreis „Straßen“, der im Stillen wirke und alles historisch Wichtige, etwa über die Feldstetter- und die Schulstraße, die Mohrengasse und die Weite Straße zusammengetragen und ein umfangreiches Bildarchiv angelegt habe. Ebenso wurde Walter Karas für die Betreuung der Homepage, den Herausgebern des historischen Kalenders „Laichingen einst und heute“ unter Rolf Riek und Antje Häberle für die Durchführung des Sommerferienprogramms Anerkennung ausgesprochen. Diese gab den Dank an den rührigen Vorsitzenden Heinz Pfefferle zurück, der den Geschichtsverein auf ein hohes Leistungsniveau geführt habe.

Schatzmeister Rolf Riek berichtete über Einnahmen und Ausgaben und einen positiven Jahresabschluss. „Wir sind ein alter Verein“, sagte er schmunzelnd und meinte damit nicht das Alter des Vereins, sondern das der Mitglieder. Kassenprüfer Günter Wahl bescheinigte ihm eine „pünktliche und genaue Führung“ der Kassengeschäfte und führte die Entlastung durch.

Keine Kritik an Arbeit des Vorstands

Kritik an der Arbeit des Vorstands sei durchaus erwünscht, meinte der Vorsitzende, aber diese blieb dann doch aus, denn man war durchaus zufrieden mit der geleisteten Arbeit und den weiteren Vorhaben. Heinz Pfefferle kündigte die nächsten Veranstaltungen an, etwa einen Vortrag von Siegfried Frank über Brunnen in Laichingen, einen unbekannten Anlauf zur Stadterhebung, eine Exkursion nach Blaubeuren und vieles mehr, auf das man sich freuen darf.

Wohin mit dem riesigen Bildbestand in Form von Dias und Papierbildern, aber auch mit anderen Materialien? Karl Sautter sprach von einer „unglaublichen Menge an Bildern“, die sich in seiner Obhut befände. Allein aus dem Nachlass von Werner Mangold seien ihm 1200 Dias übergeben worden, die er in mühevoller Arbeit alle digitalisiert habe. Heinz Pfefferle betonte die Notwendigkeit eines Raumes mit geeigneten Schränken zur Aufbewahrung von wertvollen Materialien und sprach von einer „Pflichtaufgabe“ der Stadt, hier behilflich zu sein. Da traf es sich gut, dass sich Mitglied Ulrich Rößler, seines Zeichens stellvertretender Bürgermeister der Stadt, „dafür verwenden“ wolle, zusammen mit dem Vorsitzenden ein Gespräch mit Bürgermeister Klaus Kaufmann zu führen.

Buchprojekt vorgestellt

Zum Abschluss der über zweistündigen Hauptversammlung des Geschichtsvereins Laichinger Alb stellte Heinz Surek das Buchprojekt „Die Laichinger Alb im Mittelalter“ vor und legte der Versammlung drei Mappen mit Computerausdrucken vor, damit man sich eine Vorstellung machen könne, wie das Buch, das in diesem Jahr noch erscheinen soll, aussehen werde.