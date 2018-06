Deutschlandweit zweitbeste Leistung erzielt

Über drei Runden erstreckt sich bislang die Segelflugbundesliga in der laufenden Runde Und nach dem Abstieg in die zweite Liga gaben die Laichinger Piloten richtig Gas.

Bernd Nübling, Sebastian Klein und Sebastian Nübling belegten am ersten Wochenende am 18. und 19. April mit Schnittgeschwindigkeiten bis zu 125 Stundenkilometern und zwischen 350 und 500 Kilometern geflogener Strecke den achten Rang unter den 30 teilnehmenden Vereinen. Die Steigwerte waren mit zwei bis vier Meter pro Sekunde ganz ordentlich und so ging es in bis zu 2200 Metern Höhe flott bis ans westliche Ende der Alb oder sogar in den Schwarzwald und anschließend nach Osten zum Altmühltal und wieder zurück. Mit 13 Punkten für die Tabelle wurde diese Leistung honoriert.

Am zweiten Bundesligawochenende am 25. und 26. April bot das Wetter wesentlich schwierigere Thermik. Es herrschte ein kräftiger Westwind und die Thermik reichte nur bis 1800 Meter. Außerdem waren die Steigwerte mit zwei bis drei Metern pro Sekunde deutlich geringer. Die drei Piloten Jelko Busse, Jürgen Kohn und Uli Renz wurden mit dem Wind im Rücken zügig nach Osten bis in den Bereich Eichstätt getragen, aber der Rückweg gestaltete sich extrem zäh.

Nur Jelko schaffte auch die letzten Kilometer bis Laichingen ohne Motorhilfe. In der Rundenabrechnung zeigte sich dann Erfreulicherweise, denn die drei Piloten waren ganz vorne dabei: Deutschlandweit schafften sie die zweitbeste Leistung und erhielten dafür 19 Punkte. Insgesamt liegt der FSV mit seinen 32 Punkten nun auf Tabellenplatz drei hinter dem FSV Neustadt / Weinstraße (36 Punkte) und dem FSV Tübingen (35 Punkte).

Die dritte Runde am 2. und 3. Mai bedeutete für die süddeutschen Vereine einen Rückschritt: Während die Vereine in der Mitte und im Norden Deutschlands dank guter Thermik auf Punktejagd gehen können, waren sie angesichts der regenhaften Wetterlage zur Untätigkeit verurteilt.