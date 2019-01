Deutschland sollte Norwegen nacheifern

„An den meisten kommunalen Krankenhäusern wird der ärztlich-pflegerische Versorgungsauftrag immer mehr von einer ökonomischen Wettbewerbs-und Wachstumslogik, wie sie in Industriebetrieben üblich ist, entstellt.“ Dies sagte Dr. Thomas Hardtmuth, bis vor zwei Jahren leitender Chirurg am Klinikum Heidenheim, jetzt Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, bei seinem Vortrag „Medizin im Würgegriff des Profits – die Gefährdung der Heilkunst durch die Gesetze der Ökonomie“ im Alten Rathaus. Veranstalter waren die Volkshochschule in Zusammenarbeit mit dem Homöopathischen Verein Laichingen.

Vor zahlreichen Zuhörern begründete der Referent, was die „Finanzkrise“ und die Deregulierung der Finanzmärkte mit der tiefen Krise des Gesundheitssystems zu tun hätten. Die Kapitalmärkte hätten sich in den vergangenen drei Jahrzehnten exponentiell entwickelt. Für Kapitalanlagen seien die Abgaben an den Staat weit niedriger als die Steuern bei „normalen Löhnen“. Die Ungleichheit des Vermögens habe rasant zugenommen. Skandalös sei, dass „heute 45 Menschen in Deutschland mehr Geld besitzen als die ärmere Hälfte der Bevölkerung“. Statistiken würden nachweisen, dass sich die Nettolöhne der deutschen Bevölkerung seit 40 Jahren nicht entwickelt und damit die „normalen Arbeitnehmer“ nicht am Wirtschaftswachstum partizipiert hätten. Der Steuersatz für Superreiche jedoch wurde unter der Regierung Schröder von 43 auf 23 Prozent gesenkt, der Spitzensteuersatz von 53 auf 33.

Thomas Hardtmuth weiter: In den 70er-Jahren sei völlig unberechtigt die Rede von der „Kostenexplosion im Gesundheitswesen“ gewesen. Scheinargumente hätten zu Zuzahlungen für die Versicherten und einer Budgetierung des Verschreibungsetats bei Hausärzten geführt. Auch die Krankenhäuser blieben von Kürzungen nicht verschont. Zeitgleich suchten Investoren lukrative Anlageobjekte – 340 Milliarden jährlich lockten im deutschen Gesundheitssystem. Die Folge: Privatisierung der Krankenhäuser. Inzwischen seien 40 Prozent der deutschen Krankenhäuser im Besitz von Klinikkonzernen.

Riesiger Investitionsstau

Die Investoren erhielten eine lukrative Rendite von zehn bis 20 Prozent, die Folge von „maximalem Ausmelken“ (so Dr. Hardtmuth) und zwar durch Kündigung von Tarifverträgen, Reduzierung von Personal und Auslagerung von „pflegefernen Dienstleistungen“ zu Mindestlöhnen. Die Konsequenz sei ein riesiger Investitionsstau in Gebäudezustand und Ausstattung. Es beginne gerade die Welle der „Rekommunalisierung“, des Rückkaufs von privatisierten Krankenhäusern zu Lasten der Kommunen. Der größte Klinikbetreiber in Deutschland sei „Fresenius“, dessen Reingewinn habe sich innerhalb von drei Jahren verdreifacht. Privatkliniken suchten sich die „lukrativen Fälle“, Patienten würden ausgewählt nach ökonomischen Gesichtspunkten. Unter Ärzten grassiere der Begriff der „Blutigen Entlassung“: Die Verweildauer der Patienten wurde um 35 Prozent gesenkt und die Folgen waren „eine hohe Rückerkrankungsquote und eine weit höhere Verlegungsquote in Pflegeheime aufgrund fehlender Rehabilitation“.

„Keine Industrie der Welt hat solche Gewinnspannen wie die Pharmaindustrie“, führte der Referent aus: 40 Prozent wanderten in die Taschen der Investoren. Produziert würden die meisten weltweiten Arzneimittel in Indien, „zu Spottpreisen“. Die Ausgaben für Forschung aber gingen weltweit zurück. Kontrollkommissionen zur Wirkung von Arzneimitteln seien mit Pharmavertretern besetzt, viele Effekte von verschriebenen Mitteln seien marginal.

Vor allem alte Menschen leiden

Dramatisch sei die Situation bei alten Menschen: Ein Drittel bekomme Psychopharmaka verschrieben, die Hälfte Antidepressiva. „Wenn ein Patient mehr als acht verschiedene Tabletten verschrieben bekommt pro Tag, wird die Wirkung unkalkulierbar“, sagte Hardtmuth. 90 Prozent aller Studien seien von der Pharmaindustrie gesponsert. Weiter zu kritisieren seien „Boni-Zahlungen für Operationen“ in Verträgen von Krankenhausärzten, Beraterverträge oder lukrative Vortragshonorare.

Positiv sei hingegen die Versorgung in Norwegen: Dort gäbe es keine Privatpatienten, die staatliche Versorgung sei bedarfsgerecht für alle. Es seien ganz wenige Faktoren, die Menschen gesund bleiben ließen, führte der Arzt am Ende aus: eine gute Stressverarbeitungskompetenz, ein gesundes Immunsystem, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung („fünf Mal 30 Minuten pro Woche) und gute soziale Beziehungen.

Krankmachende Faktoren hingegen seien Angst, Hilflosigkeit, Abwertung, Konkurrenz, Neid. Extreme soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft erhöhe das Spannungspotential und wirke sich negativ auf den Krankenstand aus. Positivbeispiele geben dagegen die skandinavischen Länder und Japan, gekennzeichnet durch „soziale Ausgewogenheit“. Eine Diskussion schloss sich an den Vortrag an.