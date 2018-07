Deutsche sind ordentlich, Spanier sind Machos

Olga Lomenko und Dimitrij Sacharow sind im Café Yasmin in Laichingen aufgetreten. Ob das Duo mit zehnjähriger Bühnenerfahrung den ihnen verliehenen Cabinet-Preis der Leipziger Lachmesse auch verdient hat, darüber konnten sich die Besucher selbst eine Meinung bilden.

Der eher überschaubare Besucherkreis durfte sich am Donnerstagabend beim „IV. Internationalen Kongress zur Sexualforschung und Sexualpsychologie“ – so der Name des Programms – über Völkerklischees rund um den Globus amüsieren. Wie der Titel schon vermuten lässt, steht speziell das Flirtverhalten sowie diverse Sexualpraktiken der unterschiedlichen Nationen im Mittelpunkt.

Wie es sich für eine hochoffizielle Tagung gehört, wird der Zuschauerkreis ebenfalls zum Sexualtherapeuten gemacht und schlichtweg mit „liebe Kollegen und Kolleginnen“ angesprochen. Die deftigen Fakten über die USA, „in dieser ach so frivolen Nation steht in 23 Staaten der Oralverkehr unter Strafe“, eröffnen dabei eine Tour rund um den Erdball. Über Spanien etwa weiß Olga Lomenko neben den typischen Gedanken über Toreros und Flamenco zu berichten, dass dort Abtreibungen bis in die 24. Woche hinein durchgeführt werden dürfen. „Adios Embryos“, so der Kommentar der Künstlerin. Dass wir den Arabern etwa das Schachspiel und die Mathematik zu verdanken haben, verblasst angesichts Lomenkos These „Das Wort Finja bedeutet hier „schöne Frau“ und gleichzeitig auch „öffentliche Unruhe“. Dem typischen Japaner wird schnell der Fotoapparat umgehängt und dem Deutschen die übermäßige Angst vor weiblicher Zurückweisung zugewiesen.

Für viele herzhafte Lacher garantiert auch Dimitrij Sacharow. Der Keyboarder des Duos weiß sich im Hintergrund derart tollpatschig anzustellen, dass es dem Publikum schwer fällt, der „Referentin“ aufmerksam folgen zu können. Wenn es allerdings nach jedem Besuch einer Nation zum Liedvortrag übergeht, reißt die Künstlerin mit Gesang und Tanz alle Konzentration an sich. Zum Mitschunkeln und Klatschen verführt Lomenko nicht nur mit dem deutschen Beitrag „Lass es Liebe sein“.

Denn ob nun der stark auf Ordnung bedachte Deutsche, der „monstermäßig“ romantische Franzose oder der „Blender“ aus Russland, im Geschlechterkampf - national wie international – komme es stets auf dasselbe an: „Es geht um die Liebe“, rückt Olga Lomenko das „wunderbare Gefühl des Zusammenseins“ ins Zentrum ihrer Ausführungen. Nachdrücklich weißt sie auf die Globalität der Liebe hin und „traut“ kurzerhand ein bereits verheiratetes Ehepaar aus dem Publikum, „ob sie nun wollen oder nicht“. (top)