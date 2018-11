Derbyspektakel endet mit 4:4 remis

Der 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb hat es in sich gehabt: Neben dem 4:4- Schützenfest zwischen der SGM Machtolsheim/Merklingen und dem SC Heroldstatt legte der SV Westerheim einen 6:0-Sieg bei den Sportfreunden aus Rammingen nach. Beim 5:0-Erfolg des TSV Altheim/Alb gegen den TSV Albeck drosch der 47-jährige Cem Staiger den Ball gleich vier Mal erfolgreich in die Maschen. Der TSV Blaubeuren hat ebenfalls wieder in die Erfolgsspur gefunden: 4:1 gewann er gegen Hörvelsingen.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SC Heroldstatt 4:4 (1:2). Eine Minute fehlte der SGM, um endlich einen Dreier gegen eines der Topteams zu holen. Doch Heroldstatts Christian Henkel hatte etwas dagegen, der mit einem Sonntagsschuss auf 30 Metern die SGMler erstarren ließ (89.). Ansonsten gab es in dem spektakulären Derby nur einen Weg, und zwar den nach vorne. Der SCH machte zunächst aus wenig viel und lag durch einen Doppelpack von Julian Schwaigert mit 2:0 in Führung (2./33.). Die SGM belohnte daraufhin ihre bessere Spielanlage und glich durch Stefen Bohnacker aus (36./36.). Doch nur eine Minute später brachte Alexander Seiffert den SCH wieder in Front, was nun wiederum neue Kräfte bei den Hausherren freisetzte. Gustav Brunmaier (60.) und Jochen Kraiß (61.) drehten das Spiel. Im Schlussdrittel verkrochen sich die Hausherren aber wieder zu sehr im eigenen Nest, der SCH kam so zu Chancen und am Ende zum glücklichen Ausgleich. Reserven: 1:2.

SF Rammingen - SV Westerheim 0:6 (0:2). Der SVW war von Anfang an tonangebend, ließ seine Anhänger aber erst eine halbe Stunde zappeln, bis es Grund zur Freude gab. Dafür ging es dann schnell: Tobias Bohnacker leitete mit einem Doppelschlag (34./36.) den Kantersieg ein. Eine Minute nach Wiederanpfiff stellte Stephan Sonnentag auf 0:3. Dann war es Thomas Schulz, der in den letzten 30 Minuten die Ramminger Abwehr immer wieder auseinandernahm. Mit drei Treffern (61./78./87.) gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Reserven: 1:3.

SV Hörvelsingen - TSV Blaubeuren 1:4 (1:3). Der TSV spielte nicht nur wie aus einem Guß, sondern verwertete endlich auch seine massenhaften Torchancen. Dabei ließ er sich auch nicht durch den Hörvelsinger Führungstreffer von Pafara Gomez beeindrucken (15.), sondern drehte die Partie noch vor der Pause. Philipp Kannemann, Kris Klamser und Roman Lehle trafen ins Schwarze. Auch nach dem Wechsel hielt Blaubeuren gekonnt kämpferisch dagegen, sodass die Führung nie in Gefahr geriet, sondern eher noch deutlicher hätte ausfallen können. Kris Klamser traf nur noch zum 1:4.

FV Asch/Sonderbuch - TSV Bermaringen 0:5 (0:3). 0:1 Christian Peter (12.), 0:2 Sebastian Knupfer (15.), 0:3 Steven Eilet (21.), 0.4 Ruben Rieck (58.), 0:5 Salayman Njje (79.).

TSV Westerstetten - SV Scharenstetten 3:0 (1:0). 1:0, 3:0 Afrim Krasniqi (30./83./FE), 2:0 Gerret Danowski (68.). Reserven: 3:3.

TSV Seißen - FC Neenstetten 2:0 (1:0). 1:0, 2:0 Boris Mack (7./27.). Reserven: 2:3.

TSV Altheim/Alb - TSV Albeck 5:0 (2:0). 1:0 Tobias Preißing (23.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Cem Staiger (35./66./72./90.). Reserven: 0:1:

TSV Bernstadt - SV Oberelchingen 2:2 (0:0). 1:0 Fatih Kilic (61.), 2:0 Samuel Jost (82.), 2:1 Nico Kurz (85.), 2:2 Philipp Mannes (90.). Res.: 1:4.