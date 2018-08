Derby: SV Westerheim trifft auf Aufsteiger Scharenstetten

Der Beginn der Fußballsaison wartet mit einem knackigen Programm auf die Kicker aus der Region. Nach dem Pokalspiel unter der Woche geht es am Sonntag in den zweiten Spieltag der Kreisliga A Alb, bei dem der TSV Blaubeuren (in Westerstetten) schon unter Zugzwang steht. Der SC Heroldstatt und der SV Westerheim wollen dagegen zwei weitere Dreier folgen lassen. Die SGM Machtolsheim/Merklingen fährt zum SV Hörvelsingen.

Bereits nach einem Spieltag kann man in der Fußball-Kreisliga A Alb auf eine spannende Saison hoffen, da nach den ersten 90 Minuten schon die ersten Überraschungen gefallen sind. So ließ neben dem TSV Bermaringen (gegen Asch) und dem TSV Westerstetten (gegen Scharenstetten) auch der TSV Blaubeuren gleich die ersten Punkte auf der Strecke liegen. Mit 2:3 verloren die Blaubeurer gegen starke Fußballer aus Hörvelsingen. Nun ist der TSV ausgerechnet im Auswärtsspiel beim TSV Westerstetten mehr als unter Druck. Eine weitere Niederlage und der Fehlstart wäre perfekt.

Die SGM Machtolsheim/Merklingen startete mit einer sehr bitteren 1:2-Niederlage gegen den SC Heroldstatt in die Partie und wurde dabei mit einem Gegentreffer in letzter Minute um ihren Lohn gebracht. So heißt es für Trainer Michael Morlock jetzt schon, mächtig Wunden zu versorgen, damit das Team wieder mit vollen Selbstvertrauen ins nächste Spiel geht. Zu Gast ist die SGM am Sonntag beim SV Hörvelsingen.

Im Gegensatz zu der SGM freut sich man natürlich im Lager des SC Heroldstatt. „Gleich so ein Spiel zum Start ist eine nervenaufreibende Kiste. Aber wir haben zum Glück den entscheidenden Treffer landen können“, sagt Heroldstatts Trainer Igor Cakan. Am Mittwoch ließ der SCH zudem ein klares 6:2 im Pokal gegen den TSV Laichingen folgen. „Aber egal wie die Ergebnisse bisher waren. Wenn wir nicht gewinnen, war der Treffer zum 2:1 gegen die SGM umsonst“; sagt Cakan. Der SCH empfängt am Sonntag den TSV Albeck.

Nahezu reibungslos ist der SV Westerheim in die neue Fußballsaison in der Kreisliga A Alb gestartet: Zwei Siege im Pokal, dazu ein 4:2 am ersten Spieltag gegen Rammingen. „Es läuft schon gut, obwohl wir wieder einige Verletzungen zu beklagen haben“, sagt Abteilungsleiter Jochen Doll. Neben Christian Schulz (zweiter Achillessehnenriss) fallen auch Timo Klein und Thoma Schulz mit Bänderverletzungen aus. Jonas Maute muss mit einer Knieverletzung ebenfalls passen. „Doch wir haben einen sehr breiten Kader, das wollten wir und können wir hoffentlich weiter kompensieren“, sagt Doll. Am Sonntag empfängt der SVW den SV Scharenstetten. „Scharenstetten ist schwer einzuschätzen und hat jetzt schon gute Ergebnisse geliefert. Aber wenn es rund läuft, sollte uns der nächste Dreier gelingen.“