Der virtuelle Rundgang durch Laichingen wird immer beliebter

Seit rund drei Wochen ist der virtuelle Stadtrundgang Laichingen nun online. Michael Brückmann, der ihn entwickelt hat, zieht eine Zwischenbilanz. Sein Fazit zeigt, dass der Rundgang gut angenommen wird.

Weitere Ergebnisse von Brückmanns Analyse: Kommen die meisten „virtuellen“ Besucher durch die direkte Eingabe der Internetadresse www.wvl-tour360.de zum Rundgang, so finden viele auch die Links auf der Internetseite der Stadt Laichingen, der Wirtschaftsvereinigung und den sozialen Medien. So kommt es auch, dass zahlreiche „Besucher“ aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem europäischen Ausland bereits in Laichingen waren – virtuell.

Waren es bei Vorstellung des Projekts noch 110 Panoramaaufnahmen, so sind es in der Zwischenzeit 128. Hinzugekommen sind Aufnahmen aus dem Gewerbegebiet Laichinger Alb und der Stadtmitte, so dass aktuell 65 Prozent der Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung virtuell vor der Haustüre besucht werden können. Die Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung sind auf einer interaktiven Landkarte aufgeführt und können nach verschiedenen Kriterien betrachtet werden. So kann man sich alle Firmen anzeigen lassen, die bei Emmabringts Angebote auf Lager haben oder alle Firmen, die den „Laichinger Älbler“ als Zahlungsmittel akzeptieren.

Zusätzlich sind auch in den Teilgemeinden die Rathäuser, Kirchen, Schulen und Sportstätten im Rundgang zu finden. Das Alte Rathaus Laichingen, die Stadtbücherei, die DSH, Jahn- und Schwimmhalle sowie die Tiefenhöhle können sogar von innen betrachtet werden.

Besucht werden kann der virtuelle Rundgang online unter www.wvl-tour360.de und unterliegt damit nicht den Corona-Beschränkungen.

Folgende Straßen in Laichingen sind bereits im virtuellen Rundgang zu finden:

Bahnhofstraße, Carl-Benz-Straße, Feldstetter Straße, Finkenweg, Gartenstraße, Geislinger Straße, Gottlieb-Daimler-Straße, Graf-von-Zeppelin-Straße, Hirschstraße, Im Brühl, Kirchstraße, Marktplatz, Olgastraße, Pichlerstraße, Radstraße, Robert-Bosch-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Schillerstraße, Suppinger Straße, Weberstraße, Weite Straße, Werner-von-Siemens Straße sowie die Wilhelm-Maybach-Straße.