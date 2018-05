„Der SPD-Ortsverein lebt noch!“ – so hat der alte und neue Vorsitzende Walter Schreyer in seinem Schlusswort die Hauptversammlung der Laichinger Sozialdemokraten auf den Punkt gebracht. Das neue Vorstandsgremium besteht nunmehr aus sechs Mitgliedern. Stellvertreter des Vorsitzenden bleibt Andreas Juhn; ebenso wurden Richard Behlmer und Heinz Surek in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren nunmehr Kai Burghardt und Bernd Wiedenmann. Geleitet wurde die Wahl der Vorstandsmitglieder von Volker Hausen.

Als erster gab Kassier Richard Behlmer seinen Bericht ab. Trotz des Wahlkampfes konnte er einen positiven Kassenbestand vorweisen, so dass „wir mit frohem Mut den künftigen Herausforderungen begegnen können“, erklärte er launig bei der Hauptversammlung im Laichinger Rössle in der vergangenen Woche. Kassenrevisor Heinz Surek bescheinigte ihm eine „tadellose Kassenführung“ und empfahl der Versammlung, den langjährigen Schatzmeister zu entlasten, um ihn gleich wieder in die Verantwortung zu nehmen, was dann auch einstimmig erfolgte.

An der FDP gescheitert

Von „turbulenten Monaten“ berichtete Walter Schreyer in seinem Jahresbericht. Insbesondere die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis habe sich im Wahlkampf mit aller Kraft auf der Laichinger Alb eingebracht. Umso enttäuschender sei dann das Wahlergebnis für die Sozialdemokratie ausgefallen: 20,6 Prozent im Bund, 16,5 im Land und in Laichingen gerade mal 13,6 Prozentpunkte. Deshalb habe man bewusst auf ein weiteres Mitregieren verzichtet und auf eine „Jamaika-Koalition“ gewartet, um sich in der Opposition ein klareres Profil zu erarbeiten. Dies sei am Verhalten der FDP gescheitert. Die Erneuerung der Partei müsse trotzdem erfolgen, auch wenn man in der Regierung mitarbeite. Es komme darauf an, sozialdemokratische Ideen auch „mit den Schwarzen durchzusetzen“. Kurz fielen die Ausführungen des Vorsitzenden über das weltpolitische Geschehen aus: „Der Trump bringt uns noch ins Unglück.“ Er selber wolle den Vorsitz des SPD-Ortsvereins nur noch zwei Jahre ausüben und dann, nach 35 Jahren, nicht mehr kandidieren, erklärte Schreyer. Das Amt habe ihn „viel Zeit und Kraft“ gekostet. Die Versammlung nahm’s, wie sich Richard Behlmer ausdrückte, „mit Bedauern und Verständnis“ zur Kenntnis. Mehrere Teilnehmer sprachen Walter Schreyer Dank und Anerkennung aus.

„Erneuerung der Partei“, das war der häufigste Ausdruck In der Aussprache. Es gehe, so wurde dargelegt, um eine gerechtere Wirtschaftsordnung in der Bundesrepublik, um die Zukunft der Arbeit, das Staatsverständnis und Deutschlands Rolle in einer sich rasch verändernden Welt, aber auch um die „Erkennbarkeit“ der SPD in der Regierung „und dass sich Frau Merkel“ die sozialen Verbesserungen, die die SPD erzwungen habe, „nicht weiterhin auf ihre Fahnen schreibt“.