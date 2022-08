Der Magen zwingt Leichtathletin Alina Reh erneut in die Knie

Der Donnerstagabend gehörte in Sachen Langstrecke aus deutscher Sicht zweifelsohne Konstanze Klosterhalfen. Die deutsche Rekordlerin gewann völlig überraschend den Titel über 5000 Meter bei der Leichtathletik-EM in München. In 14:34,20 Minuten endete der Triumph-Lauf der 25 Jahre alten Weltmeisterschaftsdritten von 2019. „Das ist der schönste Moment in meinem Leben“, sagte Klosterhalfen nach dem Erfolg. Das Abschneiden der Laichinger Leichtathletin Alina Reh stand dabei etwas im Schatten des Goldmedaillen-Trubels.

Nur wenn der Körper hundertprozentig mitspielt, kann ein Leistungssportler auch wirklich sein Top-Niveau abrufen. Fehlen nur einige Prozentpunkte ist er meist in der Weltspitze schon chancenlos. Diese Erfahrung musste leider auch Alina Reh bei der EM in München im 5000-Meter-Finale machen. Nach knapp vier Kilometern wurden die Magenprobleme bei der für den SSC Berlin startenden Läuferin so stark, dass sie das Rennen beenden musste. Bis zu diesem Zeitpunkt lag die 25-Jährige auf Rang neun und hätte mit einem letzten schnellen Kilometer durchaus noch einige Plätze gut machen können.

„Ich wollte es unbedingt probieren.“

Ähnliche Probleme wie über die 10 000 Meter Distanz am Montagabend zwangen Alina Reh letztendlich auch bei ihrem zweiten Start in die Knie. Die Deutsche Meisterin kämpft seit der WM in Eugene mit den Problemen im Magenbereich, kommentierte aber: „Ich wollte es unbedingt über 5000 Meter probieren, denn die Stimmung im Olympiastadion ist einfach grandios.“ Nun geht es für die Laichingerin darum, die Probleme zu diagnostizieren und in den Griff zu bekommen. Denn ihr läuferisches Potenzial ist deutlich größer, als es die EM-Dritte von 2018 in den EM-Tagen von München unter Beweis stellen konnte.

Gold-Medaille geht an Konstanze Klosterhalfen

An der Spitze des 5.000-Meter-Rennens übernahm zunächst die Türkin Yasemin Can Mitte des Rennens die Führung und beschleunigte das Tempo deutlich. Nur die Britin Eilish McColgan und Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen) konnten der 10 000-Meter-Europameisterin folgen. Auf den letzten Runden schloss die Leverkusenerin die Lücke und schob sich etwa 600 Meter vor dem Ziel an Yasemin Can vorbei. Die Führung gab die deutsche Rekordhalterin nicht mehr ab und jubelte nach 14:50,47 Minuten über ihren ersten EM-Titel. Die weiteren Medaillen sicherten sich Yasemin Can (14:56,91 min) und Eilish McColgan (14:59,34 min). Die dritte deutsche Starterin Sara Benfares (LC Rehlingen) belegte mit neuer Bestzeit von 15:20,94 Minuten Rang elf.