Der lange Weg ins Herz der Schwäbischen Alb

Der Höhlen- und Heimatverein Laichingen bietet diesen Winter mit zwei Vorträgen direkte Einblicke in die Top-Höhlenforschung in unmittelbarer Umgebung von Laichingen. Der erste Vortrag, gehalten von Katharina Bitzer und Markus Bölzle (Arge Blaukarst), findet am Donnerstag, 21. Februar, im Rasthaus Tiefenhöhle statt und berichtet über neueste Forschungstouren in die Hessenhauhöhle bei Berghülen.

Vor über zwölf Jahren haben sich Höhlenforscher meist aus dem süddeutschen Raum zusammengeschlossen, um einen „trockenen“ Weg in die hinteren Teile der Blautopfhöhle zu finden. Dabei wurde ein 50 Meter tiefer Schacht ausgegraben und umfangreich gesichert. Im März 2011 konnte dann in über 100 Metern Tiefe ein kleiner Bachgang gefunden werden, der bald in den großen Flusstunnel, die Hessenhauhöhle, einmündete. Seitdem wurden unzählige Touren weit in das Herz der Schwäbischen Alb unternommen, um deren unterirdisches Entwässerungssystem zu erforschen. Die Höhlenforscher der Arbeitsgemeinschaft Blaukarst versuchen, weiter Richtung Laichingen vorzustoßen und in bisher unentdeckte Flusspassagen als auch großräumige und reichlich versinterte Seitengänge zu gelangen. Mehrtägige Biwaks und zahlreiche Siphone erschweren hierbei das weitere Vordringen.