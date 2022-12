Der Laichinger Tafelladen sagt „Danke!“

Das Team vom Tafelladen des Deutschen Roten Kreuzes in Laichingen sagt: „Ein herzliches Dankeschön für viele großzügige Spenden.“

Als vollen Erfolg werdetet das Team in diesem Jahr seine Aktion „Weihnachtspäckchen für Senioren“. Man schreibt: „Vielen Senioren konnten wir mit den von Ihnen gespendeten Weihnachtspäckchen eine große Freude bereiten. Gerade zu Weihnachten ist es besonders wichtig, an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht und die sich über jegliche Zuwendung ganz besonders freuen. Dank einer großzügigen Spende der Firma Hannusch Industrielektronik, der Tierarztpraxis Rempesz und dem H-Markt aus Laichingen konnten wir neben den Senioren auch den Kindern zum Jahresausklang noch eine große Freude bereiten.“

Eine tolle Idee habe der Leistungskurs Religion Kursstufe 1 des Albert-Schweitzer-Gymnasiums gehabt. Die Jugendlichen hatten einen Spendenwettbewerb zwischen den Klassen initiiert und so über verschiedene Wege eine wirklich überwältigende Menge an Lebensmitteln für die Kundinnen und Kunden des Tafelladens gesammelt.

Das Tafelladenteam schreibt weiter: „Vielen Dank an die zahlreichen Spender aus Laichingen und Umgebung, die wieder gezeigt haben, dass das gemeinsame Miteinander einen hohen Stellenwert bei uns hat.“